Лучший год для игр и почти $85 млрд выручки: о чем говорят цифры финансового отчета Sony

Запуск консолей нового поколения PlayStation 5 позволил увеличить прибыль корпорации Sony Group в четвертом квартале 2020 года почти вдвое. При этом шерхолдеры компании получили в восемь раз больше денег за одну акцию, чем за аналогичный период предыдущего года.

Об этом свидетельствует отчет японской компании Sony Group Corporation за последний финансовый период (с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021-го).

В общей сложности выручка от продаж и операционная прибыль компании по всем направлениям за год составила почти $84,8 млрд, что на 9% больше, чем в 2019-м. Отметим, что в докарантинный год Sony Group пережила болезненное падение по всем финансовым показателям. Так, за 2018 год компания заработала $78,1 млрд, а в 2019-м — $75,9 млрд.

Доход компании за последний отчетный период увеличился на 15% — с $7,77 млрд до $9,16 млрд. В итоге прибыль, которую получили акционеры Sony с одной акции в годовом измерении увеличилась более, чем вдвое: с $4,24 до $8,83.

Отдельно стоит коснуться и показателей четвертого квартала, непосредственно перед которым была выпущена консоль PlayStation 5. Отметим, что в 2019-м в этот период упали на 18% до $16 млрд. Падение операционной прибыли оказалось тогда еще более заметным. Если за четвертый квартал 2018 года она составила почти $750 млн, то в 2019 было всего $324 млн. Фактически, компания потеряла 57%.

Однако в 2020 году тенденцию удалось сломить и Sony Group частично обошла даже показатели 2018-го. Всего за четвертый квартал было заработано почти $21 млрд, а прибыль достигла $627 млн. Итогом стало почти девятикратное увеличение прибыли шерхолдеров с одной акции — в четвертом квартале 2019-го эта сумма составляла всего девять центов, а в 2020 подняла до 80 центов.

В отчете также говорится, что, например, прибыль от продажи части акций Pledis Entertainment Co., Ltd (южнокорейская развлекательная компания) составила $61 млн, а прирост от передачи бизнеса в музыкальном сегменте — еще почти $51 млн. На списании датчиков для мобильных устройств Sony Group потеряла почти $68 млн, а на помощь Глобальному фонду по борьбе с COVID-19 было потрачено еще $50 млн — только за четвертый квартал на борьбу с коронавирусом было потрачено $5,7 млн.

Больше всего денег корпорации принесло направление игр и сетевых служб — продажи превысили $25 млрд, а операционная прибыль $3,2 млрд. На втором месте по продажам оказалась электроника ($18,1 млрд), хотя прибыли она принесла, например, меньше чем музыкальный бизнес Sony — $1,3 млрд против $1,77 млрд. В то же время продажи музыкальных продуктов достигли только $8,87 млрд. Из отдельных категорий меньше всего за отчетный год компания заработала на производстве кино. Здесь продажи составили $7,1 млрд, а прибыль $760 млн. Примечательно, что продажи в этой категории бизнеса оказались меньше, чем в прошлый отчетный период ($9,5 млрд), а прибыль наоборот выше — в 2019 японская компания заработала на фильмах только $644 млн.

Если же говорить о ключевом продукте компании 2020 года, консоли PlayStation 5, то на 31 марта объем поставок достиг 7,8 млн штук. Если сравнивать с предыдущей версией популярной приставки, то PS4 за два первых квартала разошлась тиражом в 7,6 млн единиц. При этом последняя достигла суммарной отметки в 116,1 млн. Отдельные цифры по играм столь же внушительны — 338,9 млн копий (65% из них пришлись было приобретено в цифровом магазине и всего 17% из них продукты самой Sony). В результате этого PlayStation 4 стала консолью с самым большим количеством проданных игр за всю историю — 1,57 млрд штук.

Также стоит вспомнить и о цифровом сервисе PS Plus, у которого на сегодняшний день уже больше 47,6 млн подписчиков. Правда месячное количество активных пользователей PSN снизилось с 114 млн до 109 млн. Наконец, за прошедший фискальный год пользователи цифрового магазина PS Store в среднем тратили по $120,2.

Что же касается прогнозов, то в корпорации ждут роста практически по всем статьям. Продажи игр и сетевых сервисов в 2021 году вырастут до $27,4 млрд (по нынешнему курсу компании 105,9 йен за один доллар), продажи музыки — до $9,3 млрд, кино — до $10,7 млрд, а электроники до $21,3 млрд. В общей сложности за три следующих года Sony Group Corporation хочет заработать $40,6 млрд. Подчеркнем, что по данным журнала Time Sony вошла в список ста самых влиятельных компаний планеты, оказавшись в разделе "Лидеры" вместе с Apple, Pfizer and BioNTech и Mastercard.

Напомним, ранее польская студия CD Projekt RED, выпустившая самую ожидаемую игру прошлого года Cyberpunk 2077, отчиталась о финансовых итогах года. Резкое падение акций, переносы крупнобюджетного игрового хита, недовольство тысяч поклонников по всему миру — все это не помешало компании установить несколько финансовых рекордов в карантинный год.

Так, за 2020 год группа CDP заработала больше 2,1 млрд злотых (около $563 млн), а чистая прибыль достигла 1,15 млрд злотых (около $300 млн).