Львовские таможенники на незаконном импорте грузовиков "заработали" 17 млн грн (ФОТО)

Сотрудники Львовской таможни совместно с предпринимателями и таможенными брокерами организовали противоправную схему импорта 37 грузовых автомобилей на территорию Украины на сумму около 40 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины, отдельно ввозились различные части транспортных средств: через одни таможенные посты заезжали кузова, через другие под видом легковых авто — грузовики.

При этом, во внутренние базы данных Государственной фискальной службы Украины вносились недостоверные сведения относительно их регистрационных номеров и VIN-кодов. Это позволило противоправно ввезти автомобили на таможенную территорию Украины и в дальнейшем в более 10 раз уменьшить уплату обязательных таможенных платежей.

Ориентировочно, в результате этих действий бюджет недополучил 17 млн ​​грн налогов и таможенных платежей.

28 сентября во время обысков правоохранители выявили и изъяли документы, флеш-носители, черновые записи и деньги в сумме более 1 млн грн.

Сейчас на 37 грузовых автомобилей суд наложил арест с запретом ими распоряжаться.

Следственные действия проведены совместно с оперативными сотрудниками Управления СБУ во Львовской области и следователями территориального управления ГБР.

Напомним, должностные лица Полесской таможни организовали таможенное оформление автомобилей по заниженной стоимости, что привело к убыткам государству почти на 103 млн грн.