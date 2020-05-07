Сеть магазинов у дома "КОЛО" планирует до конца года открыть 250 точек по всей стране

Сеть магазинов у дома "КОЛО", несмотря на кризис, продолжают экспансию по Украине.

Об этом рассказал в интервью изданию Рубрика топ-менеджер компании Сергей Войцеховский.

Несмотря на карантин, в марте было открыто 9 магазинов и столько же планировалось в апреле. В планах компании открывать еще больше торговых точек.

По словам Войцеховского, к концу 2020 года хотят открыть еще 250 магазинов, поэтому в компании намерены усиливать развитие, чтобы запускать не 9 в месяц, а 12 магазинов.

На сегодняшний день насчитывается около 130 торговых точек, идут ремонты еще в десятках локаций, а также компания ищет новые площади. За три года работы сети было заключено 150 договоров аренды.

Магазины "КОЛО" работают в Киеве и пригороде, в ближайшие полтора-два месяца в планах запуститься в Одессе.

Также отрабатывается стратегия по запуску франшизы и доставке пиццы из торговых точек.

Напомним, что сеть "Сильпо" запустила услугу адресной доставки в крупных городах и областных центрах.