Масовані літні атаки на підприємства та склади спричинили рекордний сплеск збитків на ринку воєнного страхування: у третьому кварталі сума заявлених компенсацій зросла майже уп’ятеро порівняно з попереднім кварталом — до 4,7 млрд грн. Майже весь цей удар припав на комерційну нерухомість. Британські перестраховики у Лондоні, які беруть на себе 95% українських майнових ризиків, через колосальні втрати фактично зупинили погодження нових великих угод для бізнесу.

Як повідомляє Dilo, про масштаби руйнувань свідчить звіт 17 страхових компаній — учасниць проєкту ПРІМА, який оприлюднила Національна асоціація страховиків України (НАСУ).

Рекордний сплеск збитків після літніх атак

За дев’ять місяців 2026 року страховики зафіксували 5,2 млрд грн загальних збитків від російських ударів. Із цієї суми клієнтам уже виплатили 502,4 млн грн, причому за один лише третій квартал компанії перерахували вдвічі більше грошей, ніж за все перше півріччя (325,9 млн грн проти 176,5 млн грн).

Решта 4,69 млрд грн перебувають у резерві — заяви вже прийняті, але компанії ще оцінюють масштаби руйнувань та перевіряють документи. На початку липня в цій черзі на компенсацію було 977 млн грн.

"Я не очікував, що резерв сягне майже п’яти мільярдів гривень — прогнозував два-три мільярди. Ми вважали, що склади страхувати цілком реально, проте влітку по них почали прицільно бити: у пікові дні ми отримували по 200 мільйонів гривень заявлених збитків за добу", — розповідає генеральний директор НАСУ та керівник проєкту ПРІМА Денис Ястреб.

Отримати гроші за зруйнований завод чи термінал швидко не вийде: розгляд кожної справи забирає кілька місяців через вимоги західних партнерів, які покривають 95% таких майнових збитків.

"Середній строк врегулювання майнових збитків в Україні зараз становить від трьох до шести місяців. Оскільки ці ризики перестраховані за кордоном, західні партнери вимагають гарантій. На пошкоджені об’єкти виїжджають міжнародні експерти, фіксують руйнування, готують звіти — і лише на підставі цих документів іде виплата", — пояснює Денис Ястреб.

Хто платить і що страхують найчастіше

Внаслідок літніх обстріли, попит на воєнне страхування лише прискорився: у третьому кварталі клієнти сплатили страховикам рекордні 2,22 млрд грн, а за дев’ять місяців — 5,04 млрд грн (проти 2,83 млрд грн за перше півріччя).

Головним поштовхом для компаній стала державна програма компенсації через Експортно-кредитне агентство (ЕКА), за якою підприємець платить лише 1% вартості страховки, а решту покриває бюджет. Завдяки цьому за один квартал кількість індивідуальних корпоративних угод на захист майна зросла з 228 до 391, а збори в цьому сегменті подвоїлися — до 1,53 млрд грн.

Загалом ринок працює за принципом «масовий роздріб проти великих чеків»:

Звичайні громадяни уклали 91,5% усіх договорів (переважно це автострахування та захист життя) і принесли 42,8% грошей, але отримали лише 16,4% виплат (82,3 млн грн).

Бізнес оформив усього 8,5% контрактів, проте забезпечив 57,2% усіх надходжень і забрав 83,6% компенсацій (420,2 млн грн) — через високу вартість зруйнованих підприємств та складів.

Якщо розкласти всі зібрані платежі за видами страхування, першість тримає автотранспорт — на КАСКО з воєнними ризиками припадає 53,2% грошей. Друге місце посідає нерухомість та склади (34,5%, хоча саме вони формують 96,5% відкладених збитків у резерві). Далі йдуть страхування життя (6,3%) та вантажі (5,2%), для яких у третьому кварталі вдвічі подовжили строк захисту на зберіганні — до 90 діб, а також дозволили страхувати самі контейнери.

Ціна захисту та позиція Лондона

Застрахувати велике підприємство сьогодні стало значно складніше й дорожче. Українські страховики можуть покрити збиток на суму до 10 млн грн на один об’єкт, а із залученням перестрахування в Лондоні середнє покриття на один договір становить 100–110 млн грн (рідше — до $5 млн). Ціна такого поліса після літніх атак зросла до 15–17% від суми страхування, а в окремих випадках сягала 26%. До того ж під повною забороною для страхування залишаються енергетика, паливний сектор, оборонка, критична інфраструктура та бізнес біля фронту, а для Києва й області ліміти суттєво врізані.

Головна проблема наприкінці року — позиція британських перестраховиків із Лондона, без яких українські компанії не можуть брати на себе великі ризики. За дев’ять місяців вітчизняні страховики передали західним партнерам лише 39% премій за індивідуальними договорами (948,6 млн грн), тоді як компенсувати ті тепер мають 95% зарезервованих майнових збитків (4,29 млрд грн). Через такий дисбаланс робота з Україною стала для британців глибоко збитковою, і погодження нових угод фактично завмерло.

"У страховиків є показник ефективності: якщо він перевищує 100%, компанія працює у мінус. За нашою оцінкою, зараз цей показник у партнерів із Лондона сягнув 300% — тобто на кожній зібраній гривні вони отримали дві гривні збитку зверху. Це вже не схоже на бізнес, тому зараз ми отримуємо вкрай мало погоджень за новими договорами", — констатує Денис Ястреб.

Чого чекати до кінця року

Водночас робити точні прогнози щодо майбутніх воєнних збитків на ринку не береться ніхто — війна не піддається класичній страховій статистиці. За словами Дениса Ястреба, головним фактором залишається тактика ворога, а восени фокус ударів дещо змістився.

"Війна завжди була виключена зі страхування саме тому, що її неможливо статистично планувати — ніхто на ринку зараз прогнозів не робить. Усе залежить від того, куди цілитиме ворог. Сьогодні ми бачимо, що атаки зосереджені на критичній інфраструктурі та мостах, а обстрілів бізнесу стало трохи менше. Тому такий темп збитків, який був у третьому кварталі, у четвертому навряд чи збережеться. Що ж до нових договорів, то якщо безпекова ситуація не зміниться, зростання у страхуванні майна компаній ми не побачимо — натомість автострахування та інші роздрібні лінії й надалі зростатимуть приблизно на 5–10% від періоду до періоду", — резюмує очільник НАСУ.