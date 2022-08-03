Максим Філіппов із GR Capital розповість про стартапи повоєнної Європи на відкритій трансляції Delo.ua

10 серпня під час безплатного ефіру керівний партнер GR Capital Максим Філіппов розповість про технологічні перспективи України та Європи після війни. Долучитися до вебінару може кожен охочий на сторінці Delo.ua.

Коли: 10 серпня, о 14.00

Тема: Стартапи повоєнної Європи — якими вони будуть?

Поговоримо про:

1. Foodtech та biotech: яким буде наступне глобальне "вікно можливостей" та де місце України?

2. Зерно, географія та мізки: що стане основою для модернізації національної економіки?

3. Ізраїльський досвід: чи може Україна стати "Нацією стартапів 2.0"?

4. Сервіси для контролю дистанційної роботи, платформи для віртуальних івентів та лікарні онлайн — що стане новим стандартом на своїх ринках?

Максим Філіппов – спеціаліст у галузі корпоративних фінансів та прямих інвестицій з понад 12-річним досвідом. За цей час керував понад 30 успішними консультаційними проєктами для своїх клієнтів, серед яких M&A, залучення капіталу, реструктуризацію боргу та стратегічний консалтинг. З 2012-го року займається експертизою венчурного інвестування. У якості керівного партнера GR Capital керує інвестиціями та займається пошуком нових проєктів.

Проєкт "Штаб-квартира", створений порталом Delo.ua та рейтинговим журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших", аби український бізнес міг ефективніше адаптуватися до воєнних реалій, використовуючи досвід провідних підприємців та управлінців.

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