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1 час назад

Marks&Spencer закроет более 110 магазинов по всему миру

Ритейлер сделает ставку на переход к онлайн-продажам и на онлайн-ритейл в целом

Marks&Spencer закроет более 110 магазинов по всему миру Marks&Spencer закроет более 110 магазинов по всему миру
Магазин Marks&Spencer. Фото: svibi.com.ua

Британский ритейлер Marks&Spencer в рамках трансформации сети намерен закрыть больше магазинов, чем планировалось раньше (110 торговых точек).

Об этом он сообщил арендодателям, пишет Retail Gazette.

Ранее сеть сообщала о закрытии 110 магазинов, из которых 85 — супермаркеты и 25 — продовольственные магазины, но теперь эта цифра может увеличиться, поскольку ритейлер планирует избавиться от всех неэффективно работающих точек.

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Известно, что в рамках трансформации ритейлер сделает ставку на переход к онлайн-продажам и на онлайн-ритейл в целом.

Указано, что одним из доказательств серьезных намерений Marks&Spencer является инвестиция сети в совместное предприятие с онлайн-супермаркетом Ocado, которая составила 1 млрд евро.

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Именно план сети по переходу на онлайн-ритейл и послужил причиной массового закрытия традиционных розничных магазинов, отмечает издание.

Как известно, с 2016 года ритейлер уже закрыл 53 магазина, большая часть которых были расположены в небольших городах Великобритании.

Ранее сообщалось, что ООО "Новус Украина" (Киев), которое управляет сетью гипермаркетов и супермаркетов Novus и входит в литовскую инвестиционную группу BT Invest, планирует открыть в Украине от 8 до 10 новых магазинов в 2020 году.

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