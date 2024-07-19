Матеріальне заохочення працівника дає ефект лише протягом кількох місяців - HR "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Досвід металургійного холдингу “АрселорМіттал Кривий Ріг” свідчить, що матеріальна мотивація співробітника або підвищення заробітної платні впливає на його продуктивність лише впродовж кількох місяців. Далі людина звикає, їй хочеться більше грошей, тож для стимулювання працівника потрібно комбінувати мотивацію грошима з соціальними бонусами. Про це Delo.ua на HR Wisdom Summit 2024 розповіла директор з персоналу холдингу Катерина Залозних.

За її словами, для достатньої мотивації працівника першочергово повинно бути закрите базове питання заробітної плати, тоді як іншим суттєвим стимулом є соціальні "плюшки" та гарантії. Кожне підприємство підбирає їх, виходячи з профілю бізнесу та конкретних потреб працівників. Ще один фактор мотивації персоналу - стабільність компанії в умовах війни, наскільки ефективно їй вдається працювати в умовах війни та виконувати раніше взяті зобов'язання перед робітниками.

Наразі в “АрселорМіттал Кривий Ріг” відкрито понад 1 тис. вакансій, що складає 3% від загального штату в приблизно 30 тис., додає Катерина Залозних. Закриття вакансії на робітничу посаду може тривати від кількох днів до кількох місяців, залежно від її дефіцитності. Найбільш затребувані - водії, електрики і ремонтники, наразі ці професії в дефіциті на українському ринку праці. Інженерні вакансії закриваються в середньому за місяць-два, а на позицію високого керівного складу можуть шукати кандидата протягом кількох місяців.

При цьому досвід роботи та конкретні навички зараз не є принциповим критерієм в “АрселорМіттал Кривий Ріг”, додає спеціаліст з HR. За бажання, холдинг може з нуля навчити кандидата на посаду. Для цього група компаній має власний навчальний центр, ліцензований для здобуття освіти за майже 350 професіями.

На майбутнє ресурсом для пошуку кадрів холдинг бачить підготовку жінок на раніше чоловічі посади, а також студентів ВНЗ, починаючи з першого курсу. Для студентів головна мотивація - покриття “АрселорМіттал Кривий Ріг” коштів за їх навчання в університеті, зазначає Катерина Залозних.