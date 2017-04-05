МАУ получила еще один новый самолет с завода Boeing

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Раздел: Новости бизнеса > Компании > Транспорт
Теги: мау 14348681 , авиаперевозки , авиация , boeing , самолет
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