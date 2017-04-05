МАУ получила еще один новый самолет с завода Boeing

05 апреля 2017, 09:46
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Самолет Boeing 737-800NG стал 39-м во флоте авиакомпании

МАУ получила еще один новый самолет с завода Boeing | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" пополнила свой флот очередным новым воздушным судном — поздно вечером 04 марта в "Борисполе" приземлился самолет с бортовым номером UR-PSW, прибывший непосредственно с завода Boeing в Сиэтле, США.

Самолет Boeing 737-800NG стал 39-м во флоте авиакомпании. Лайнер имеет 186 мест в двухклассной компоновке и начнет работу на рейсах МАУ уже в начале апреля.

В "Международных авиалиниях Украины" информируют, что сейчас средний возраст парка ее воздушных судов составляет 12,1 лет. В 2017 году авиакомпания планирует пополнить его еще тремя самолетами, а также вывести из эксплуатации две машины Boeing 737-500.

В ноябре текущего года флот МАУ пополнится еще одним новым Boeing 737-800 непосредственно с завода. Самолет получит регистрационный номер UR-PSZ. Таким образом, МАУ соберет полный алфавит регистрационных номеров для авиалайнеров нового поколения PS.

Предыдущий самолет МАУ получила в январе текущего года. Это был Boeing 737-800 NG 2009 года выпуска с регистрационным номером UR-PSV и вместимостью 186 кресел.

По материалам: Центр транспортных стратегий
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Теги: мау 14348681 , авиаперевозки , авиация , boeing , самолет

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МАУ получила еще один новый самолет с завода Boeing | Транспорт | Дело
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