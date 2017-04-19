МАУ вводит дополнительную комиссию при продаже билетов через глобальных посредников

19 апреля 2017, 10:55
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Билеты на самолеты авиакомпании МАУ, продаваемые через глобальные системы бронирования, подорожают на $9 за сегмент

МАУ вводит дополнительную комиссию при продаже билетов через глобальных посредников | Транспорт | Дело Увеличить картинку

С 19 апреля национальная авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) введет дополнительный сбор в размере $9 за сегмент при бронировании через агентства, работающие через глобальные системы Amadeus, Sabre, Travelport и Travelsky.

Пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая в комментарии avianews.com подтвердила эту информацию. По ее словам, новый сбор не будет взиматься с билетов, которые приобретаются на сайте авиакомпании, в ее кассах и контакт-центре, а также через офисы партнерских агентств.

Подобное нововведение означает, что при покупке через агентства стоимость билетов поднимется на $18 для прямых перелетов туда-обратно (2 сегмента) и на $36 для перелетов туда-обратно, включающих пересадки (4 сегмента).

С 2015 года сбор в размере 16 евро за оформление билетов через глобальные системы бронирования взимают авиакомпании, входящие в Lufthansa Group. Свои действия в компании объяснили необходимостью компенсировать затраты на работу с системами бронирования.

Ранее в МАУ возобновили услугу выбора места, однако на платной основе. Бесплатно выбрать места пассажиры смогут из оставшихся в процессе онлайн-регистрации, которая для большинства рейсов начинается за 48 часов до вылета.

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Теги: мау 14348681 , авиация , авиаперевозки

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МАУ вводит дополнительную комиссию при продаже билетов через глобальных посредников | Транспорт | Дело
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