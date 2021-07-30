Транспорт 10 минут назад

МАУ запускает авиарейсы из Киева в Ниццу

Полеты по этому направлению стартуют 8 августа и продлятся до 29 сентября

Фото:Facebook/МАУ Фото:Facebook/МАУ
Фото:Facebook/МАУ

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) планирует запуск сезонных рейсов Киев — Ницца — Киев.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, полеты по этому направлению стартуют 8 августа и продлятся до 29 сентября.

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В МАУ отмечают, что восстановление авиасообщения стало возможным благодаря смягчению эпидемиологических требований со стороны Франции.

Рейсы в Ниццу будут выполняться каждый вторник и воскресенье по следующему расписанию: вылет из Киева в 09:30, прилет в Ниццу в 11:35 (по местному времени). 

Из Ниццы вылет в 12:35 и прилет в Киев в 16:30.

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Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" рассчитывает вернуться к полноценным объемам пассажирских перевозок не ранее лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что МАУ с 1 марта начала постепенное восстановление своей сети, в частности, восстанавливает ряд рейсов, которые были отменены из-за карантина, и увеличивает частоту полетов на наиболее популярных направлениях. 

Отметим, что в прошлом году МАУ столкнулась с большими финансовыми проблемами из-за пандемии коронавирусной инфекции и ограничения полетов по всему миру.

В ноябре гендиректор компании Евгений Дыхне заявлял, что компания, несмотря на относительно устойчивое положение, нуждается в финансовой поддержке, которую государство предоставлять отказывается.

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