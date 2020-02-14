МАУ запустила продажи питания на борту на внутренних авиарейсах

Пассажиры внутренних рейсов авиакомпании "Международные авиалинии Украины" с 14 февраля 2020 года получили возможность покупать питание — напитки и снеки — на борту самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба украинского авиаперевозчика.

Известно, что ранее путешествующим между городами Украины был доступен только предварительный заказ питания.

Теперь же на внутренних рейсах между Киевом и Одессой, Харьковом, Днепром, Запорожьем, Львовом, Ивано-Франковском, Херсоном и Черновцами МАУ предлагает пассажирам широкий выбор сладких и соленых снеков, сэндвичей, алкогольных и безалкогольных напитков, а также чай и кофе в ассортименте.

"Мы понимаем, насколько индивидуальными могут быть запросы каждого пассажира, а поэтому стараемся максимально расширить перечень доступных сервисных опций", — отметила директор по сервису и инновациям МАУ Кристина Ганькевич.

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"Справедливо это и в отношении преференций в питании: одних удовлетворит чашка крепкого кофе, других легкий перекус, тогда как кому-то необходим полноценный горячий обед. И наша задача, как клиент-ориентированной компании, предусмотреть и проработать все возможные варианты", — добавила она.

Ранее украинская авиакомпания МАУ увеличила норму провоза домашних животных в салоне с 8 до 10 кг — столько должен весить домашний любимец вместе с контейнером.