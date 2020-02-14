Транспорт 40 минут назад

МАУ запустила продажи питания на борту на внутренних авиарейсах

Авиакомпания предлагает пассажирам широкий выбор сладких и соленых снеков, сэндвичей, алкогольных и безалкогольных напитков, а также чай и кофе

МАУ запустила продажи питания на борту на внутренних авиарейсах МАУ запустила продажи питания на борту на внутренних авиарейсах
Платное бортовое питание на рейсах МАУ. Фото: avianews.com

Пассажиры внутренних рейсов авиакомпании "Международные авиалинии Украины" с 14 февраля 2020 года получили возможность покупать питание — напитки и снеки — на борту самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба украинского авиаперевозчика.

Известно, что ранее путешествующим между городами Украины был доступен только предварительный заказ питания.

Кратко и по делу в Telegram

Теперь же на внутренних рейсах между Киевом и Одессой, Харьковом, Днепром, Запорожьем, Львовом, Ивано-Франковском, Херсоном и Черновцами МАУ предлагает пассажирам широкий выбор сладких и соленых снеков, сэндвичей, алкогольных и безалкогольных напитков, а также чай и кофе в ассортименте.

"Мы понимаем, насколько индивидуальными могут быть запросы каждого пассажира, а поэтому стараемся максимально расширить перечень доступных сервисных опций", — отметила директор по сервису и инновациям МАУ Кристина Ганькевич.

Читайте также:
Wizz Air внедряет автоматическую регистрацию на рейс за 50 часов до вылета

"Справедливо это и в отношении преференций в питании: одних удовлетворит чашка крепкого кофе, других легкий перекус, тогда как кому-то необходим полноценный горячий обед. И наша задача, как клиент-ориентированной компании, предусмотреть и проработать все возможные варианты", — добавила она.

Ранее украинская авиакомпания МАУ увеличила норму провоза домашних животных в салоне с 8 до 10 кг — столько должен весить домашний любимец вместе с контейнером.

Не пропусти 28 февраля 2020 года самый масштабный фестиваль для малого и среднего бизнеса GET Business Festival! Регистрируйтесь по ссылке, чтобы получить максимум полезной информации от профессионалов своего дела для устойчивого роста вашего бизнеса!

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Венгерский лоукостер в конце марта приостанавливает авиаперелеты в Одессу
Венгерский лоукостер в конце марта приостанавливает авиаперелеты в Одессу
Украинский бизнес выступил против новых требований маркировки продукции
Украинский бизнес выступил против новых требований маркировки продукции
В Италии ликвидируют вторую по величине авиакомпанию страны
В Италии ликвидируют вторую по величине авиакомпанию страны
Загрузка...
Новое видео
Зоя Литвин про "Освіторію" та сучасну українську школу

Новости дня

  1. В Киеве на месте завода планируют построить несколько многоэтажек

  2. Украинский стартап создал первую в мире портативную печь (ФОТО)

  3. Рестораны разрывают договоры с Glovo? Что происходит с доставкой еды в Киеве

  4. Налоговая изменила план проверок бизнеса

  5. Украина и Турция построят городок для переселенцев из Крыма

Загрузка...