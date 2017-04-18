McDonald's продал рестораны в аннексированном Крыму

18 апреля 2017, 17:50
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В компании McDonald's подтвердили продажу помещений, в которых ранее находились рестораны сети

McDonald's продал рестораны в аннексированном Крыму | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

McDonald's подтвердил продажу имущества в аннексированном Крыму. В пресс-службе украинского McDonald's подтвердили продажу помещений в Крыму, однако деталей сделки не разглашают.

Как пишет портал meridian, об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на PR-директора McDonald's в Украине Анастасию Зражевскую.

"С апреля 2014 года компания McDоnald's в Украине не имела возможности вести бизнес в помещениях ресторанов McDonald's в Симферополе и Ялте и продала данные помещения. Условия продажи являются конфиденциальными", — отметила Зражевская.

Ранее в руководстве украинского McDоnald's опровергли информацию о возобновлении работы компании на территории аннексированного Крыма.

Перед этим крымский провластный ресурс "Крыминформ" сообщал, что бывшие рестораны сети McDonald's в Севастополе, Ялте и Симферополе готовятся к возобновлению работы, но под другим брендом. 7 апреля в Симферополе состоялось открытие заведения быстрого питания Мир Бургер в помещении, где раньше располагался ресторан McDоnald's. Алексей Чернявский, представившийся местным журналистам собственником сети фастфуда, заявил, что купил помещение ресторана у McDonald's.

Напомним, крымские рестораны McDоnald's были закрыты в начале апреля 2014 года. До аннексии полуострова Россией в Крыму работали три ресторана компании, один из которых — на арендуемых площадях.

По материалам: Ukrainian retail association
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Теги: крым , рестораны , купля-продажа , бизнес

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McDonald's продал рестораны в аннексированном Крыму | Потребрынки | Дело
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