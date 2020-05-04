McDonald's тестирует ресторан эпохи карантина

В Нидерландах американская сеть ресторанов McDonald's создала первое заведение, в котором посетители смогут соблюдать безопасную дистанцию.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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У входа в ресторан располагается дезинфектор для рук, а места для ожидания заказов разделены между собой.

Кроме того, таким образом, могут оборудовать все рестораны сети в Нидерландах после карантина.

"Мы постарались выяснить, как обеспечить безопасность наших клиентов и сотрудников, сохраняя при этом атмосферу ресторана... Это радикальные изменения, но мы надеемся сделать их так, чтобы клиенты их не замечали", — заявила представитель McDonald's в Нидерландах Юнис Коеккук.

Известно, что рестораны, бары и другие общественные места в Нидерландах были закрыты 15 марта в связи с распространением коронавируса.

Как сообщалось, с начала эпидемии коронавируса, из 30 тысяч предприятий в сфере общественного питания, 12 тысяч были ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности.

Напомним, согласно результатам исследования компании по автоматизации ресторанов Poster, за 4 недели карантина в Украине просадка по обороту у ресторанов fine dining сегмента составила в среднем 61%, у баров — 58% по сравнению с четырьмя неделями до карантина. Бургерные и кафе потеряли около 50% от оборота

Кофейни, которым сейчас разрешено работать на вынос, в среднем теряют 27% от докарантинных продаж. Меньше всего просели заведения, которые и до карантина работали только на доставку, — всего на 13%.