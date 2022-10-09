McDonald's відновив роботу ще п'яти ресторанів у Києві

Мережа закладів швидкого харчування McDonald's відновила роботу ще п'яти ресторанів у Києві. Про це повідомляється на сторінках українського підрозділу компанії в соцмережах.

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Зокрема, йдеться про заклади за адресами: Боричів узвіз, 10-А (станція метро "Поштова), проспект Миколи Бажана, 8 (станція метро "Осокорки"), а також вулиця Гната Хоткевича, 1-В (ТРК "Проспект").

Напередодні ж у "МакДональдз Юкрейн" повідомили про відкриття у Києві ресторанів на вулиці Євгена Сверстюка, 1 (станція метро "Лівобережна") та на проспекті Перемоги, 138 (станція метро "Житомирська).

Натомість користувачі у коментарях до цих постів закликають компанію якнайшвидше відкрити заклади й у інших містах України, особливо у Львові, Дніпрі, Одесі та Вінниці, а також Тернополі, Івано-Франківську, Хмельницькому та навіть у Харкові. При цьому на одне з прохань відкрити заклад у Львові в компанії відповіли "очікуйте, ви наступні".

Нагадаємо, що з 20 вересня McDonald’s відновив роботу перших трьох закладів у лівобережній частині Києві, але лише на доставку замовлень, а з 27 вересня в такому ж форматі запрацювали ще сім ресторанів, зокрема вже й на правому березі. Згодом компанія відкрила й зали у цих закладах. До цього роботу усіх McDonald's в Україні було призупинено через початок повномасштабної війни з Росією.