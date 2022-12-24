McDonald’s відновлює роботу у Бучі

Напередодні різдвяних свят відновлює роботу ресторан McDonald’s у місті Бучі на вул. Нове Шосе, 10 б.

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Про це повідомила пресслужба компанії.



Зазначається, що у березні ресторан у Бучі був пошкоджений внаслідок бойових дій. Ресторан був зовсім новим і відкрився лише 23 грудня 2020 року.

"Для нашої команди було надзвичайно важливим відновити ресторан якомога швидше, щоб підтримати місцеву громаду, повернути звичний сервіс і улюблену їжу, і зробити один з кроків до відбудови інфраструктури в місті" - прокоментувала генеральна директорка МакДональдз в Україні Юлія Бадрітдінова.

Ресторан працюватиме з 09:00 до 21:00. При цьому в ресторані встановлено генератор, що дасть змогу закладу працювати більш стабільно за умов обмеження електроенергії.

У цьому закладі діють такі ж розширені правила безпеки, як і в інших ресторанах. Під час повітряної тривоги заклад закриватиметься, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.

Інформація про відкриті і тимчасово закриті заклади в режимі реального часу оновлюється на сайті McDonald’s.

Загалом в Україні відновили роботу 64 ресторани McDonald’s.

Дізнатися про відкриття, графік роботи та перелік відкритих ресторанів можна з офіційних джерел інформації McDonald’s в Україні: на сайті та в мобільному застосунку McDonald’s (в AppStore та Google Play).

Нагадаємо, McDonald’s 22 грудня відкрив новий заклад у Києві, а саме на проспекті Володимира Івасюка (Героїв Сталінграду), 12-С, що поруч з Оболонською набережною.

Крім того, раніше у грудні було відновлено роботу закладу біля входу до київської станції метро "Хрещатик".