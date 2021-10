"Медіа Група Україна" розповіла про нові тренди в галузі та власні плани на майбутнє

Відбулася зустріч із партнерами та рекламодавцями "Час великих подій із Медіа Групою Україна". Про найактуальніші новини та тренди галузі, плани на майбутнє, нові формати рекламних кампаній, зміни у поведінці споживачів та перспективи різних вікових аудиторій розповіли топменеджери "Медіа Групи України" та представники стратегічних партнерів компанії.

Під час заходу презентували найгучніші та найефективніші телевізійні проєкти, рекламні кампанії та колаборації. Розважальні шоу, серіали, інформаційний блок, власний стрімінговий сервіс — усе це здатне задовольнити не лише різноманітні смаки глядачів, але й відповісти на найвибагливіші запити рекламодавців. Спікерами вечора були експерти галузі телебачення та реклами, серед них Павло Таяновський, директор зі стратегій і трансформацій Carat Ukraine. Підбив підсумки зустрічі Володимир Бородянський, член Наглядової ради "Медіа Групи Україна".

"Увесь рік ми системно розвивалися, радували глядачів і пропонували нові можливості для плідного співробітництва з нашими партнерами. І ми постійно розширюємо можливості для співпраці", — підкреслив Євгеній Бондаренко, директор "Медіа Групи Україна".

"Наше завдання не пристосовуватися до смаків аудиторії, ми взяли на себе відповідальність зокрема й формувати ці смаки", — резюмував виступи спікерів і надихнув усіх присутніх Володимир Бородянський.

Сезон яскравих прем’єр

Перший блок презентації був присвячений розважальним шоу телеканалу "Україна".

"Наша команда вміє вражати: наші проєкти стильні, масштабні й різнопланові. У шоу "Співають всі!" ми зібрали одночасно на одному майданчику 100 українських зірок. У нас є найпопулярніший у світі формат — "МАСКА". Ми виробляємо окремі шоу до Дня Незалежності та Нового року. Наша поличка форматів і власних розробок постійно розширюється, а з нею розширюються і наші партнерські та спонсорські можливості", — розповіла директорка телеканалу "Україна" Вікторія Корогод.

Перший сезон шоу "МАСКА", який стартував у січні 2021 року, буквально вразив український ринок аудіовізуального контенту і своєю новизною та унікальністю, і своїми рейтингами. Шоу стало найкращим розважальним проєктом з початку року.

Осінній сезон на каналі "Україна" розпочався зі старту популярного талант-шоу "Співають всі" за форматом "All Together Now". Тим часом канал вже завершив зйомки другого сезону "МАСКИ", прем’єра якого запланована на 23 жовтня. Вікторія Корогод пообіцяла, що "в другому сезоні все буде ще більш масштабно, зірок буде ще більше, а репертуар — ще хітовіший". Також вона анонсувала у 2022 році прем’єру цілковито нового форматного шоу, роботу над яким вже розпочинає канал "Україна".

Телеканал "Україна" презентував і вдалі приклади інтеграції брендів у розважальні шоу: завдяки успіху та позитивним відгукам рекламодавців така колаборація триватиме і наступного сезону.

"Великі шоу — це одночасно брендотвірні проєкти для каналу та великі можливості для комерційних клієнтів. Зрозуміло, що це дорого у виробництві, тому не всім каналам на ринку це під силу. Але для нас шоу дуже важливі, і ми продовжимо виробляти новий якісний і яскравий розважальний продукт", — прокоментував Андрій Тюленєв, головний директор з доходів "Медіа Групи Україна".

За його словами, саме шоу дають рекламодавцям можливість диференціювати бренд і продемонструвати продукт з високою частотою. Сьогодні, в умовах високого інформаційного шуму, це найважливіше. "Як свідчать успішні кейси багатьох клієнтів, немає потреби будувати охоплення за будь-яку ціну, набагато важливіша повнота та частота рекламного повідомлення", — звертає увагу Андрій Тюленєв.

Нова цінність аудиторії 55+

Окремий блок презентації був присвячений змінам у настроях, способі життя та споживанні різних вікових аудиторій. Спікери заходу наголосили на перспективах старшої аудиторії: люди віком 55+ вже не ті, що були 10 років тому, а отже, це нові можливості для розширення ринків.

Тетяна Нікітіна, директорка департаменту аналітики, навела результати дослідження щодо різних вікових груп, зокрема 55+. Населення віком 18-24 і 25-34 постійно зменшується: за останні 10 років вікова група 18-34 скоротилася на 24%, а 55+ зросла на 8%.

"Варто придивитися до старшої вікової групи. У нас існує стереотип, що за межами комерційної аудиторії перебувають люди зрілого віку, яких характеризує досить пасивний спосіб життя, зокрема щодо споживання. Але це не так, наші дослідження засвідчують, що це активні люди, більшість із них досі працює, витрачає кошти і радіє життю", — наголосила Тетяна Нікітіна.

Продовжила цю тему Євгенія Близнюк, засновниця і директорка аналітичного агентства Corestone Group, CEO та co-founder проєкту Gradus, оприлюднивши результати дослідження про споживацьку поведінку аудиторії віком 55-64. Так, саме ці люди контролюють сімейні бюджети, залучені до купівлі різноманітних груп товарів, мають заощадження та спокійніше реагують на кризи.

"Також вони активно залучаються до соціально-політичного інформаційного поля країни та до медійного споживання: вони відстежують події, дивляться новини, довіряють лідерам суспільної думки", — поділилася Євгенія Близнюк.

На перевагах старшої телеаудиторії для рекламодавців наголошував і Антон Зінченко, директор компанії Evident Media: саме вона, як свідчать дослідження, найактивніше реагує на телерекламу товарів FMCG, фармацевтики та ритейлу. "Окрім того, за аудиторію 55+ ви не платите, адже баїнгова аудиторія каналів — 18-54. Відповідно, отримуєте значно більшу аудиторію ТБ-реклами", — звернувся до рекламодавців Антон Зінченко.

Ексклюзивний контент у пріоритеті

Директор зі стратегій і трансформацій Carat Ukraine Павло Таяновський, директор зі стратегії та розвитку бізнесу "Медіа Групи Україна" Федір Гречанінов та директорка OLL.TV та Xtra TV Юлія Трибушна під час дискусії обговорили світові тренди ОТТ-ринку, розвиток українського середовища та прогнози на майбутнє. Варто наголосити, що сервіс OLL.TV змінив айдентику, провів ребрендинг та значно розширив контентну складову. Окрім того, долучився до створення власного серіалу "Зломовчання" і не планує на цьому зупинятися.

"Ексклюзиви "пануватимуть". Власне виробництво створює найбільш лояльного глядача", — наголосив Федір Гречанінов.

Теми, які порушували під час презентації, важливі для всієї індустрії — так описали виступи й самі спікери, і гості. Нові кросплатформені формати співпраці з брендами, підтверджений успіх рекламних кампаній на ТвоєТБ, як свідчення важливості частоти повідомлень та результати досліджень щодо цінності аудиторії 18-64 та необхідність переходу на неї всього ринку — ці головні тези зустрічі можуть стати порядком денним всієї медійної індустрії.

"Ми продемонстрували, що наші зусилля щодо роботи з лінійним і нелінійним мовленням, присутності в Україні та за її межами — єдиний шлях, який дозволяє сучасному медіабізнесу як в Україні, так і в усьому світі збільшувати доходи та бути успішним", — прокоментував Андрій Тюленєв.

ДОВІДКА

Медіахолдинг "Медіа Група Україна" об’єднує національний телеканал загального інтересу "Україна", загальнонаціональний інформаційний телеканал "Україна 24", молодіжний телеканал "НЛО TV", телеканал "Індиго TV", тематичні канали "Футбол 1/2/3", міжнародні канали Ukraine 1/Ukraine 2, NLO TV 2, "34 телеканал", медіаагентство повного циклу "Медіа Партнерство Баінг", оператора супутникового мовлення Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компанії "Теле Про" і "Допоможемо ТВ", "Новинну Групу Україна" — теленовини "Сьогодні" та сайт segodnya.ua; кросплатформний проєкт Vogue.UA. Директор "Медіа Групи Україна" — Євгеній Бондаренко. По додаткову інформацію звертайтеся, будь ласка, до прес-служби ТОВ "Медіа Група Україна": press@mgukraine.com.