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ГМК 1 час назад

Менеджмент КРЖК: мы сделали все возможное для урегулирования конфликта

Руководство предприятия обратилось в правоохранительные органы, заявило о сокращениях из-за простоя шахт и еще раз предложило бастующим продолжить диалог. Но уже на поверхности

КРЖК. Фото: Gmk.center КРЖК. Фото: Gmk.center
КРЖК. Фото: Gmk.center

Руководство "Кривбассжелезрудком" заявило, что предприняло все возможные шаги, для урегулирования конфликта с бастующими шахтерами. Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на заявление менеджмента предприятия.

"Опираясь на реальные финансовые возможности, администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" повысила размеры тарифных ставок и окладов на 10-25% в зависимости от профессий. Также был дополнен список профессий работников, которым повышаются тарифные ставки и должностные оклады на 25%. Дополнительно предложили повышение размеров тарифных ставок и окладов всем работникам предприятия на 10% с 01.10.2020.", — заявил менеджмент КРЖК.

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Правление "Кривбассжелезрудком" отмечает, что проводило неоднократные переговоры с представителями бастующих, предлагало различные варианты повышения заработной платы, подготовило и даже подписало меморандум о взаимопонимании и выполнении встречных требований между администрацией и работниками ПАО "Кривбассжелезрудком", но до сих пор под землей находится часть работников. Администрация комбината инициировала переговоры с работниками, которые остаются в шахтах, но они отказываются подняться на поверхность для проведения переговоров. Правление комбината обращалось ко всем компетентным государственным регулирующим органам и профсоюзам с просьбой посодействовать тому, чтобы вывести людей на поверхность, но и это не привело к какому-либо результату.

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Администрация комбината предупреждает, что в нынешних условиях оставаться в шахтах опасно для жизни и здоровья протестующих. Также дальнейшее блокирование производства может негативно повлиять на окружающую среду и привести к выходу из строя оборудования и убыткам предприятия. "В результате администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" вынуждена объявить о начале процедуры остановки всех структурных подразделений предприятия и вывода всех коллективов в простой", — говорится в заявлении.

Также правление вынуждено обратиться в правоохранительные органы с просьбой в рамках действующего законодательства и предоставленных им полномочий принудительно прекратить нарушение законодательства, блокирующее производственный процесс и имущество предприятия, а также дать правовую оценку действиям лиц, проводящих противоправную деятельность по отношению к предприятию или подстрекают к противоправной деятельности.

"Администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" не отказывается от дальнейших переговоров с протестующими, но исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность", сообщают в ОАО "Кривбассжелезрудком", — резюмирует менеджмент предприятия.

 

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