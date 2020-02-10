Mercedes-Benz планирует уволить 15 тысяч сотрудников

Концерн Daimler может пойти на радикальные меры для будущего Mercedes-Benz, включая оптимизацию модельного ряда и массовые сокращения.

Как сообщает Handelsblatt, это коснется 15 тысяч сотрудников, а из модельной линейки пропадут несколько модификаций S-Class. Планируемая экономия при этом составит 1,4 млрд евро.

По информации издания, о возможном сокращении 10 тысяч сотрудников стало известно еще осенью прошлого года, однако эта цифра может увеличиться до 15 тысяч.

При этом, глава Daimler Ола Каллениус может урезать инвестиции в убыточные проекты, которые не являются частью основного бизнеса автопроизводителя, а также пересмотреть модельный ряд.

В Handelsblatt считают, что из линейки исчезнут купе и кабриолет Mercedes-Benz S-Class. Ранее также сообщалось, что в мае завершится производство пикапа X-Class, который просуществовал всего несколько лет.

На прошлой неделе Mercedes-Benz раскрыл план по выпуску новинок до 2022 года, который включает 32 новые модели и обновленные версии уже существующих машин. Среди них несколько электрокаров линейки EQ, проект One, новые S-Class и C-Class, 20 подключаемых гибридов, а также кроссовер Smart.

Кроме этого, Daimler ищет мажоритарного владельца своего инновационного центра Lab1886.

Напомним, летом 2019 года в автомобильной промышленности Германии после почти 10-летнего бума начался спад.

В частности, Daimler продал по всему миру "всего" на 4,6% меньше легковых машин марки Mercedes-Benz, у Volkswagen продажи уменьшились на 2,8%, а у BMW они даже выросли на 0,8%.