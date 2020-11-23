Mercedes-Benz планирует выпустить электрокроссовер R-класса

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz намерен возобновить производство модели R-Class — 7-местный автомобиль станет частью электрического семейства Mercedes EQ и получит 1000-сильную силовую установку.

Как сообщает Car Magazine, на сегодняшний день Mercedes-Benz R-Class не представлен ни в одной стране, хотя совсем недавно его еще можно было купить в Китае.

Ранее сборкой модели для КНР занимался завод AM General в штате Индиана, США, и предлагалась она была в двух версиях: R 300 4Matic Long и R 400 4Matic Long. Для всего остального мира R-Class недоступен с 2013 года.

По информации издания, Mercedes-Benz рассматривает возможности возвращения R-Class на рынок. Но теперь автомобиль пополнит линейку электрических моделей концерна.

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В связи с развитием семейства EQ полностью электрический кроссовер получит приставку EQR, а также обзаведется тремя электромоторами и аккумуляторной батареей емкостью 105 киловатт-часов.

Ожидается, что суммарная отдача силовой установки составит 1006 лошадиных сил и 1350 Нм крутящего момента, передает "Мотор".

Другие подробности о будущей новинке пока неизвестны. Предположительно, полностью электрический R-Class дебютирует не раньше 2025 года.

Напомним, в сентябре автомобильная компания Mercedes-Benz официально презентовала седан S-Class нового поколения (W223, седьмое поколение модели).