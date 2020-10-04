Транспорт 40 минут назад

Mercedes начал выпускать детские коляски (ФОТО)

Немецкая автомобильная фирма назвала детские коляски "суперспортивными"

Фото: daimler.com Фото: daimler.com
Фото: daimler.com

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz в сотрудничестве компанией Hartan выпустили новые детские коляски, которые позиционируются как "суперспортивные".

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Как сообщает "Мотор", линейка колясок Super Sports построена на алюминиевом шасси и отличается низкой массой: всего 8,9 килограмма, из которых 4,1 килограмма составляет масса сиденья.

Предметом особой гордости разработчиков являются колеса, которые копируют оригинальные диски от Mercedes-AMG.

"Суперспортивная" коляска довольно компактна: в сложенном состоянии ее размеры составляют 69 х 58,5 х 31 сантиметр.

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Сиденье можно установить как в обычном положении, так и против хода коляски, а можно и откинуть спинку для комфортного отдыха.

Для колясок Super Sports разработан широкий ассортимент аксессуаров: чехлы для сидений чёрного и графитового цветов, солнцезащитный козырек, сумка для пеленания и подгузников в стиле AMG, а также люлька для младенцев, которую можно установить на то же шасси.

Она соответствует дизайну коляски и снабжена матрасом Softline.

Напомним, в начале сентября немецкая автомобильная компания Mercedes-Benz официально презентовала седан S-Class нового поколения (W223, седьмое поколение модели).

 

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