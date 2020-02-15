Mercedes представила скоростной катер в стиле внедорожника (ФОТО)

Компания Mercedes-AMG и судостроительная компания Cigarette Racing представили новый совместный проект — скоростной катер Tirranna AMG Edition, выполненный в стиле внедорожника G-Class. Премьера аппарата состоялась в рамках международной выставки яхт в Майами. Об этом сообщает AutoNews.
Tirranna AMG Edition получил шесть компрессорных 4,6-литровых двигателей V8 Mercury Racing, каждый из которых развивает 450 лошадиных сил.
Таким образом, суммарная отдача агрегатов составила 2700 сил. Максимальная скорость катера — 270 км в час.
Специальный гироскопический стабилизатор позволяет на 80% уменьшить уровень кренов во время волнения на море.
На носу и корме катера установлено еще по одному компактному низкооборотистому мотору для маневрирования на малых скоростях при швартовке.
Интерьер Tirranna AMG Edition выполнен с использованием термостойких и светопоглощающих материалов.
В распоряжении пассажиров диван, кровать, холодильник, душевая, а также 5200-ваттная аудиосистема с 29 динамиками.