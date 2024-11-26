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Мережа ОККО сплатила понад 15 млрд грн податків за дев'ять місяців 2024 року

ОККО, АЗК
Бізнес не обмежується лише сплатою податків, а й спрямовує додаткові наявні ресурси на підтримку країни. Фото: пресслужба ОККО

Група компаній ОККО сплатила 15,31 мільярда гривень податків і зборів за січень-вересень 2024 року. Це майже на 5 мільярдів гривень, або на 48%, більше, ніж за аналогічний період торік, повідомляє пресслужба групи.

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Із цієї суми:

·        3,48 мільярда гривень – податки з операційної діяльності (податок на прибуток, ПДВ, крім сплаченого на митницю при імпорті, роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування);

·        11,83 мільярда гривень – податки, сплачені при імпорті товарів, величина яких залежить від того, чи підприємства групи напряму імпортують пальне, чи закуповують на внутрішньому ринку вже розмитнений нафтопродукт.

Фото 2 — Мережа ОККО сплатила понад 15 млрд грн податків за дев'ять місяців 2024 року

Віцепрезидент ОККО з фінансів Назар Купибіда зазначив, що кожен автозаправний комплекс групи сплачує до бюджету майже 1 мільйон гривень щомісяця, а кожен працівник є платником податків на рівні 11,5 тисячі гривень на місяць.

"І ці показники ростуть у нас від року до року, від кварталу до кварталу. Такий регулярний ріст податкових виплат з одного боку є свідченням того, що компанія працює стабільно й ефективно, а з іншого – що вона працює максимально чесно і прозоро, дотримується усіх вимог фіскального законодавства, офіційно виплачує працівникам ринкові зарплати", – сказав він.

Купибіда додав, що кожна сплачена до бюджету гривня допомагає Україні вистояти у цей складний час.

Також, як вказує пресслужба, за результатами трьох кварталі 2024 року показник сплати податків з операційної діяльності на 1 літр реалізованого пального у середньому по компанії зріс до 3,35 гривні, тоді як за аналогічний період минулого року він становив 2,51 гривні/літр. У перерахунку на 1 автозаправний комплекс ОККО показник сплати податків у січні-вересні 2024 року збільшився до 968,22 тисячі гривень на місяць, а рік тому він був на рівні 795,46 тисячі гривень на місяць.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення група ОККО перерахувала до бюджету понад 38 мільярдів гривень податків і зборів. Бізнес не обмежується лише сплатою податків, а й спрямовує додаткові наявні ресурси на підтримку країни, зокрема з лютого 2022 року ОККО перерахувала 2,2 мільярда гривень на зброю, техніку для ЗСУ та на відбудову України.