Мережі Фокстрот — 27: що змінилося за рік

У вересні 2021 року всеукраїнська мережа електроніки та побутової техніки Фокстрот святкує День народження. Та чим старше стає бренд, тим більше він прагне бути гнучким, лояльним і враховувати актуальні потреби покупців. А бренд-персонаж компанії — лисичка Фоксі — взагалі з покоління "зумерів" і пов'язує молоду аудиторію з більш старшими прихильниками Фокстрот.

З нагоди свята виділили важливі моменти з 27-го року життя бренду:

Підбито результати успішності ребрендингу

55 нових та оновлених торговельних об’єктів;

ріст омніаудиторії та частки онлайн — у 2 рази;

утримання +16%, частота покупки +7%;

12 млн клієнтів.

Електронний чек у Фокстрот, Viber та VisaQR

Рівно рік тому торгова мережа першою серед ритейлерів електроніки запровадила використання програмної каси і електронного чека за допомогою рішення компанії Checkbox (пРРО) у всіх роздрібних магазинах і в інтернет-магазині foxtrot.ua.

Крім того, Фокстрот одним з перших підключив опцію для оплати товарів і послуг у чат-боті Viber за допомогою сервісу Google Pay та інших мобільних гаманців. А спільно з компанією Tranzzo підключили спосіб цифрової оплати Visa QR, що дозволяє споживачам оплачувати покупки шляхом сканування QR-коду.

Запуск експрес-доставки за 2 години

Спільно з перевізником Ipost компанія реалізувала для покупців спосіб швидкого отримання товарів, замовлених на foxtrot.ua. Важливий момент: виконання замовлення "експрес-доставки за 2 години" повністю автоматизоване і відбувається без участі персоналу компанії.

Відкриття найбільшого Фокстрот

Столичний Фокстрот на пр-ті С. Бандери, 21 — один з найстарших магазинів бренду: він почав роботу ще у 2001 році і з тих пір став популярним місцем для покупок серед киян. Більше того, після перевідкриття у листопаді 2020 року він став і найбільшим об’єктом мережі по всій Україні — його площа перевищує 2700 кв. м, а асортимент налічує понад 5500 SKU тільки в торговому залі й набагато більше — на віртуальних торгових полицях.

Оновлений "пікап"

Ритейлер презентував новий неймінг опції самовивозу інтернет-замовлень з роздрібних магазинів мережі, раніше більш відомої як "пікап". З початку 2021 року Фокстрот популяризує рівнозначний їй сервіс з назвою "Фоксаж": легке оформлення онлайн-замовлення, його готовність до видачі протягом 30 хвилин (за наявності в магазині) та швидке отримання (до двох хвилин при сплаченому товарі або оплаті на касі).

ФоксFan: нова кешбек-програма

За рік мережа Фокстрот суттєво збільшила число своїх прихильників. Зміни торкнулися і програми лояльності Фокс Клуб: компанія презентувала її оновлений формат під назвою ФоксFan. Це ще більше персональних пропозицій, персоналізованого контенту та акцій з використанням елементів гейміфікації.

А у Фокстрот моно?

Фокстрот спільно з monobank та компанією Visa запровадила продаж платіжних карток на касах торговельних точок. Серед ритейлерів електроніки та побутової техніки така послуга у партнерстві з monobank надається вперше.

Перший в Україні продавець європейської техніки Altus

Altus — один із провідних брендів, що представлений на ринку побутової техніки вже понад 20 років. Завдяки поєднанню сучасних технологій, гарантованої якості та помірної ціни техніка цього виробника завоювала прихильність європейських споживачів та має аналогічні перспективи серед українських. Продукція популярного у Європі бренду з червня 2021 року ексклюзивно представлена у мережі магазинів та на foxtrot.ua.

Не лише техніка для дому

Foxtrot.ua значно розширює асортимент! У результаті збільшення товарного портфелю додано абсолютно нові позиції, які лежать поза традиційними категоріями ритейлера. На онлайн-майданчику магазину можна придбати товари для дітей будь-якого віку, спорту, тварин, системи безпеки, авто- і велотовари, і навіть книги.

Видача споживчих кредитів із використанням "Дія"

З липня 2021-го Фокстрот надає клієнтам можливість отримати споживчий кредит від провідних банків України за допомогою мобільного додатку "Дія". Для отримання послуги клієнти використовують свої цифрові документи, які вже є в додатку. Новація в споживчому кредитуванні пов'язана з загальними тенденціями цифровізації у фінансовій сфері і системною політикою Фокстрот, спрямованої на постійне впровадження успішних інновацій в комерцію.

Масштабний соціальний проєкт

Спільно з благодійним фондом Happy Paw ритейлер розвиває власний соціальний проєкт "Пухнасті друзі в кожен дім". Компанія опікується безпритульними тваринами з метою популяризації їх прилаштування в нові сім’ї, а також підтримує освітні ініціативи задля виховання у підростаючого покоління гуманного ставлення до чотирилапих.

ТОП-3 кращих ритейлерів за версією RAU Awards 2021

Фокстрот визнано одним з трьох кращих компаній сфери роздрібної торгівлі в сегменті техніки, електроніки та гаджетів та в е-commerce.

Далі, обіцяє ритейлер, — ще більше сучасних магазинів, новацій і змін в клієнтському сервісі і впровадженні передових технологій в електронній комерції. Оновлюйтеся разом з Фокстрот!