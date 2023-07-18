Мережі «М’ясомаркет» – 3 роки. Як працюють магазини МХП по всій Україні?

«М’ясомаркет» — мережа магазинів кулінарних ідей, яку розвиває МХП. Перший магазин компанія відкрила у липні 2020 року в Ковелі. Зараз мережі вже три роки й вона налічує близько 240 торгових точок.

Станом на липень 2023 року «М’ясомаркети» є у 20-ти областях України. Магазини відкриваються як у великих містах, так і в маленьких смт та селах, як-от смт Вороніж у Сумській області та село Нересниця Закарпатської області. Все заради того, щоб українці завжди мали доступ до якісної та смачної їжі. Нещодавно мережа увійшла у пʼятірку лідерів за регіональним покриттям серед продовольчих магазинів України – за даними ринкового звіту дослідницької компанії GT Partners Ukraine за перший квартал 2023 року.

«Розвиток «М’ясомаркетів» – важливий напрям трансформації нашої компанії в кулінарну. Через магазини цієї мережі ми робимо для людей доступними продукти харчування брендів МХП: і охолоджене мʼясо, і мариноване, і вже формовані продукти, і кулінарію. І, що, можливо, навіть найголовніше – через спілкування з нашими мʼясними сомельє ми даруємо українцям позитивні емоції в теперішні нелегкі часи. Це один бік роботи магазинів – для споживачів. Другий – це франчайзинговий напрям. Допомагаючи нашим партнерам відкривати нові «М’ясомаркети», ми збільшуємо частку стійкого, зрозумілого та затребуваного бізнесу. А ще – збільшуємо кількість робочих місць у різних куточках нашої країни. Це важлива причина масштабувати мережу «М’ясомаркет», — говорить Дмитро Морозов, директор з розвитку бізнесу клієнтів МХП.

Історія мережі починалася з франшизи – саме партнери МХП відкривали перші магазини. Потім зʼявилися торгові точки і власного ритейлу. Та незалежно від того, відкритий магазин безпосередньо компанією чи партнером, у ньому завжди дбають про якість продукції, асортимент та високий рівень сервісу.

В основі мережі лишається задум пропонувати споживачам якісний сервіс та смачні страви, виготовлені з використанням найсучасніших харчових технологій. В асортименті «М’ясомаркетів» є не лише різні види мʼяса – для покупців доступні також продукти ready-to-cook (підготовлені до приготування), pre-cooked (напівготові) та ready-to-eat (готові до споживання). Це зокрема кулінарія та піца. Також на полицях є бакалія, молочні продукти, приправи, соуси та хлібні вироби.

Висококласний сервіс і емоційний досвід для гостей «М’ясомаркетів» створюють м’ясні сомельє. Це унікальні фахівці, які можуть порадити продукцію, поділитись рецептом приготування м’ясних страв, допомогти із вдалими комбінаціями закусок та інгредієнтів.

Мережа «М’ясомаркет» продовжує розвиток і магазини відкриваються у нових населених пунктах, щоб пропонувати українцям якісну і смачну продукцію, яка дозволяє людям інвестувати час не в приготування їжі, а в найважливіше для них – родину, хобі, навчання, дозвілля, відпочинок.

Довідка:

МХП – міжнародна компанія у сфері агро та харчових технологій. Нині перебуває на етапі трансформації в кулінарну компанію. Одним із напрямів цієї трансформації є розвиток у сегментах HoReCa та ритейлу. Станом на червень 2023 року МХП розвиває понад 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів кулінарних ідей «Мʼясомаркет», яка станом на червень 2023 року налічує майже 240 магазинів по Україні, а також мережа закладів Döner Маркет, магазини «Їжа Свіжа», «Наша Ряба», «Українське курча».