IT и Телеком 10 минут назад

Telegram покусился на лавры Tinder

В последней версии мессенджера появилось обновление функции "Люди рядом", с помощью которого можно знакомиться с новыми людьми

Telegram покусился на лавры Tinder Telegram покусился на лавры Tinder
Фото: Daria Nepriakhina/Unsplash

В канун Дня святого Валентина, Telegram обновил функцию "Люди рядом". Благодаря ему, теперь можно выбрать человека поблизости, у которого есть профиль в Telegram, и написать ему в "личку". По принципу, как в сервисе для знакомств Tinder. Об этом говорится в блоге мессенджера.

Для того, чтобы воспользоваться функцией знакомств, нужно зайти в контакты в Telegram и выбрать "найти людей рядом". После того будут показаны те люди, которые находятся в районе пользователя. Чтобы самому тоже попасть в этот список, нужно выбрать опцию "показать меня". 

Telegram внедрил функцию "Люди рядом" в июне 2019 года. Сначала она была предназначена для того, чтобы создавать тематические чаты с людьми, которые находятся поблизости или самому вступать в такие чаты. Теперь же функция получила новое назначение. 

Кратко и по делу в Telegram

Если пользователь передумает знакомиться или не захочет, чтобы ему писали незнакомые люди, можно выбрать опцию "Не показывать меня". 

Кроме того, в приложении обновились сами профили. Теперь можно проще и быстрее посмотреть фотографии, видео и ссылки, которыми вы поделились с друзьями.

Также в мессенджере появились новые анимированные эмодзи, соответствующие тематике дня влюбленных, например, поцелуй или сердечко.

Напомним, что недавно создатель Telegram запустил свой Darknet. Инструмент TON Sites, позволяет создавать и получать доступ к сайтам в децентрализованной сети TON. Из-за особенностей архитектуры сети ее пользователей значительно сложнее идентифицировать.

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