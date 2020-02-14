Telegram покусился на лавры Tinder

В канун Дня святого Валентина, Telegram обновил функцию "Люди рядом". Благодаря ему, теперь можно выбрать человека поблизости, у которого есть профиль в Telegram, и написать ему в "личку". По принципу, как в сервисе для знакомств Tinder. Об этом говорится в блоге мессенджера.

Для того, чтобы воспользоваться функцией знакомств, нужно зайти в контакты в Telegram и выбрать "найти людей рядом". После того будут показаны те люди, которые находятся в районе пользователя. Чтобы самому тоже попасть в этот список, нужно выбрать опцию "показать меня".

Telegram внедрил функцию "Люди рядом" в июне 2019 года. Сначала она была предназначена для того, чтобы создавать тематические чаты с людьми, которые находятся поблизости или самому вступать в такие чаты. Теперь же функция получила новое назначение.

Если пользователь передумает знакомиться или не захочет, чтобы ему писали незнакомые люди, можно выбрать опцию "Не показывать меня".

Кроме того, в приложении обновились сами профили. Теперь можно проще и быстрее посмотреть фотографии, видео и ссылки, которыми вы поделились с друзьями.

Также в мессенджере появились новые анимированные эмодзи, соответствующие тематике дня влюбленных, например, поцелуй или сердечко.

Напомним, что недавно создатель Telegram запустил свой Darknet. Инструмент TON Sites, позволяет создавать и получать доступ к сайтам в децентрализованной сети TON. Из-за особенностей архитектуры сети ее пользователей значительно сложнее идентифицировать.