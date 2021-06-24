Бизнес 50 минут назад

"Метинвест" инвестирует полмиллиарда долларов в экологию

Инвестиции "Метинвеста" с экологическим эффектом за 15 лет уже составили $3,5 млрд, а сугубо экологических проектов компания реализовала на $1 млрд

"Метинвест" инвестирует полмиллиарда долларов в экологию "Метинвест" инвестирует полмиллиарда долларов в экологию

Международная горно-металлургическая группа "Метинвест" намерена в ближайшие 5 лет инвестировать в реализацию сугубо экологических проектов полмиллиарда долларов.

Об этом на пресс-конференции по случаю пятнадцатилетия "Метинвеста" сообщил генеральный директор компании Юрий Рыженков.

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"На ближайшие 5 лет мы планируем еще почти полмиллиарда долларов на сугубо экологические проекты. В основном это доведение до ума проектов по уже имеющимся нашим объектам", — сказал руководитель компании.

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Рыженков уточнил, что речь идет о коксохимическом производстве на "Азовстали" и производстве на меткомбинате им. Ильича в Мариуполе.

По его словам, все предприятия компании имеют богатую историю, строились много лет назад, и период их модернизации пришелся именно на момент, когда "Метинвест" начал управлять этими активами.

"По факту, серьезные инвестиции в экологию, приведение в порядок выбросов предприятий начались за последние 15 лет "Метинвеста". Особенно последние 7-8 лет, несмотря на то, в какой ситуации находилась страна. Прошлый год вообще был рекордным по предприятиям компании "Метинвест": было инвестировано 200 млн долл. в проекты с исключительно экологическим эффектом", — сказал он.

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По словам Рыженкова, инвестиции "Метинвеста" с экологическим эффектом за 15 лет составили 3,5 млрд долл., а сугубо экологических проектов компания реализовала на 1 млрд долл.

Напомним, группа "Метинвест" — международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).

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