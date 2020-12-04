"Метинвест" продолжил внедрять лучшие практики управления персоналом", — Sustainalytics

Агентство Sustainalytics отметило успехи "Метинвеста" в сфере управления человеческим капиталом, охране труда и промышленной безопасности, а также во взаимодействии с местными сообществами.

Об этом говорится в Отчете об устойчивом развитии за 2019 год, который опубликован пресс-службой компании.

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Документ подготовлен на основе международного стандарта нефинансовой отчетности GRI (Global Reporting Initiative), а также с учетом рекомендаций Совета по стандартам учета в сфере устойчивого развития (Sustainability Accounting Standards Board).

Согласно отчету, в 2019 году "Метинвест" продолжил внедрять лучшие практики управления персоналом и стандарты охраны труда и промышленной безопасности, создавать устойчивую инфраструктуру в городах присутствия.

Так в 2019 году "Метинвест" инвестировал $102 млн в инициативы по охране труда. Группа разработала и внедрила новую пятилетнюю дорожную карту для дальнейшего улучшения системы управления охраной труда и достижения основной цели — нулевого травматизма. В результате этого в 2019 году "Метинвест" добился самого низкого показателя частоты травматизма в истории группы (LTIFR — 0,790). Кроме того, группа первой среди украинских компаний получила престижный международный сертификат в сфере охраны труда и здоровья Vision Zero ("Нулевой травматизм").

В 2019 году "Метинвест" вложил в обучение и развитие сотрудников около $6 млн. Группа продолжила внедрять инструменты электронного обучения, расширив возможности для развития управленческих и профессиональных навыков сотрудников.

Для повышения привлекательности профессий в металлургии и горном деле среди молодежи группа расширила сотрудничество с профильными университетами и предоставила программу стажировки на своих предприятиях почти трем тысячам студентов.

"Приверженность принципам устойчивого развития всегда будет основой нашего подхода к управлению бизнесом. "Метинвест" остается компанией, для которой корпоративная социальная ответственность играет такую же роль, как и создание экономической ценности. Этот отчет демонстрирует наше стремление стать еще более открытыми и прозрачными, и продолжать строить экологичный и социально ответственный бизнес", — заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.