Метинвест закрывает свои потребности в коксующемся угле покупкой крупнейшего производителя

Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний, приобрела дополнительный пакет акций крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля, тем самым увеличив эффективную долю владения группы до уровня контрольной. За счет консолидации приобретенных активов "Метинвест" полностью обеспечит свои потребности в коксующемся угле для производства чугуна.

Об этом сообщила пресс-служба "Метинвеста".

В состав приобретенных активов входят несколько предприятий, ключевыми из которых являются шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика. Совместно данные предприятия осуществляют добычу рядового угля, его обогащение и последующую реализацию в виде угольного концентрата. Они расположены на границе Днепропетровской и Донецкой областей в непосредственной близости к коксохимам группы. Все приобретенные активы находятся на подконтрольной Украине территории.

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Шахтоуправление "Покровское" производит высококачественный уголь марки К, используемый для производства металлургического кокса. По состоянию на 1 января 2019 года, минеральные ресурсы и запасы шахтоуправления "Покровское" по методике JORC составили 248 млн тонн и 151 млн тонн соответственно, что достаточно для обеспечения производства минимум на 30 лет.