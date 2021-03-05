Промышленность 6 часов назад

Метинвест закрывает свои потребности в коксующемся угле покупкой крупнейшего производителя

В состав приобретенных активов входят несколько предприятий, ключевыми из которых являются шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика

Фото: пресс-служба "Метинвеста" Фото: пресс-служба "Метинвеста"
Фото: пресс-служба "Метинвеста"

Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний, приобрела дополнительный пакет акций крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля, тем самым увеличив эффективную долю владения группы до уровня контрольной. За счет консолидации приобретенных активов "Метинвест" полностью обеспечит свои потребности в коксующемся угле для производства чугуна.

Об этом сообщила пресс-служба "Метинвеста". 

Кратко и по делу в Telegram

В состав приобретенных активов входят несколько предприятий, ключевыми из которых являются шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика. Совместно данные предприятия осуществляют добычу рядового угля, его обогащение и последующую реализацию в виде угольного концентрата. Они расположены на границе Днепропетровской и Донецкой областей в непосредственной близости к коксохимам группы. Все приобретенные активы находятся на подконтрольной Украине территории.

Читайте также:
Дорожная карта "Метинвеста" по сокращению выбросов сделает компанию углеродно-нейтральной

Шахтоуправление "Покровское" производит высококачественный уголь марки К, используемый для производства металлургического кокса. По состоянию на 1 января 2019 года, минеральные ресурсы и запасы шахтоуправления "Покровское" по методике JORC составили 248 млн тонн и 151 млн тонн соответственно, что достаточно для обеспечения производства минимум на 30 лет.

Свято-Варваринская обогатительная фабрика — одно из крупнейших обогатительных предприятий в Украине. Проектная мощность обогащения составляет около 8 млн тонн рядового коксующегося угля в год.

В 2020 году объемы добычи рядового угля Покровской угольной группы составили 6,2 млн тонн, что на 55% больше, чем в 2018 году, а производство угольного концентрата — 3,2 млн тонн, что на 39% больше, чем в 2018 году.

Получение эффективного контроля над Покровской угольной группой стало возможным благодаря приобретению "Метинвестом" доли в этом бизнесе в июле 2018 года в размере 24,77%, а также опциону на покупку оставшихся 75,22% у других соинвесторов при условии получения всех необходимых государственных и иных разрешений. В октябре 2020 года "Метинвест" получил одобрение Антимонопольного комитета Украины сроком на один год на получение контроля над некоторыми предприятиями, входящими в состав Покровской угольной группы.

Общая сумма вознаграждения за дополнительную долю, приобретенную "Метинвестом" в Покровской угольной группе, обусловлена стоимостью опциона, который группа получила в 2018 году.

В 2019-2020 годах, принимая во внимание потенциальную интеграцию с "Метинвестом", Покровская угольная группа реструктурировала значительную часть своих кредитов и займов. По состоянию на 31 декабря 2020 года, внешняя задолженность Покровской угольной группы составила 535 миллионов долларов США. В основном, это реструктурированная кредитная линия на сумму 480 миллионов долларов США со сроком погашения в 2030 году. "Метинвест" намерен применять взвешенный подход к управлению долговым портфелем Покровской угольной группы.

Комментируя данную новость, генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил: "Это важное для нас приобретение. В последние несколько лет Группа испытывала постоянный дефицит в коксующемся угле. Теперь же мы достигли полного самообеспечения этим сырьем, что делает нашу вертикальную интеграцию еще прочнее. 

Следующим шагом станет интеграция новых активов в группу для усиления синергии. Уверен, что в составе "Метинвеста" Покровская угольная группа сможет повысить свою эффективность, а её сотрудники — ощутить преимущества корпоративной культуры с высокими социальными гарантиями". 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Крюковский вагонзавод объяснил закупку колес в России
Крюковский вагонзавод объяснил закупку колес в России
Дорожная карта "Метинвеста" по сокращению выбросов сделает компанию углеродно-нейтральной
Дорожная карта "Метинвеста" по сокращению выбросов сделает компанию углеродно-нейтральной
Украине выгоднее перерабатывать лом, чем его экспортировать — Укрметаллургпром
Украине выгоднее перерабатывать лом, чем его экспортировать — Укрметаллургпром
Загрузка...
Новое видео
Чи потрібен вам касовий апарат? РРО для підприємців в 2021 році — Ірина Нараєвська

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Рада продлила срок установки счетчиков газа для населения до 2023 года

  3. На вокзале в Киеве поезд отрезал человеку ноги

  4. В Киеве хотят возродить пассажирские перевозки по Днепру

  5. "Рейтинг" включил в опрос Мураева и "Наших", показав падение Бойко и ОПЗЖ на третье место

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...