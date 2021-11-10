Между Киевом и Варшавой запустят сверхскоростные поезда

Министерство инфраструктуры Украины планирует запустить сверхскоростные поезда между Варшавой и Киевом.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков во время форума "Большое строительство: новая железная дорога".

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"Недавно я был в Польше, общался со своим визави в польском правительстве. Они поддерживают нашу идею, она им интересна. Они тоже уже просчитали, что скорые поезда 300 км+ супердорогие и точно не об экономике. Но 250 км+ мы с ними полностью совпадаем по техническим требованиям, и сейчас наши команды уже начинают работать", — заявил Кубраков.

По его словам, у Мининфраструктуры есть договоренности, по которым итальянская компания, занимающаяся разработкой ТЭО, будет работать с двумя железными дорогами.

Предварительное понимание стоимости проекта и его дорожной карты в Мининфраструктуре ожидается до конца года или в январе 2022 года.

Кубраков отметил, что по данному проекту уже разрабатывается предварительное технико-экономическое обоснование.

Напомним, "Укрзализныця" с 4 ноября возобновила курсирование поезда №67/68 Киев — Варшава, прерванное в марте 2020 года из-за карантинных ограничений.

Ранее сообщалось, что 1 октября Республика Польша сняла запрет на железнодорожное сообщение с Украиной.