Microsoft и OpenAI инвестируют в разработки искусственного интеллекта $100 млн

Некоммерческая компания OpenAI, которая занимается исследованиями в сфере искусственного интеллекта, запустила стартап-фонд на $100 млн — OpenAI Startup Fund. Как передает TechCrunch, партнером стала корпорация Microsoft.

В издании отмечают, что OpenAI Startup Fund будет вкладывать деньги в стартапы на ранней стадии в области искусственного интеллекта.

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По словам генерального директора компании Сэма Альтмана, OpenAI Startup Fund не является типичным венчурным фондом.

"OpenAI Startup Fund планирует инвестировать в небольшое количество проектов. Их может быть не больше десяти", — заявил Альтман.

В частности, деньги пойдут на проекты, которые решают серьезные проблемы в области здравоохранения, изменения климата и образования. Решения должны быть реализованы на базе искусственного интеллекта.

Компании, выбранные для финансирования, получат ранний доступ к новым системам OpenAI и ресурсам Azure от Microsoft.

Заявку можно подать на сайте OpenAI Startup Fund в разделе Apply.

При этом о критериях отбора проекта, датах запуска и других деталях в компании не сообщили.

Напомним, 18 марта в киевском инновационном парке UNIT.City открылось первое в стране пространство для стартапов — NEST Hub.

В UNIT.City отмечают, что это площадка для всех молодых предпринимателей, созданная по методике лучший образовательных хабов США.

Ранее рекрутинговая компания O2IT.Recruitment объединилась с инновационным парком UNIT.City.

Источник фото: Depositphotos.