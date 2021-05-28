IT и Телеком 10 минут назад

Microsoft и OpenAI инвестируют в разработки искусственного интеллекта $100 млн

Деньги пойдут на проекты, которые решают серьезные проблемы в области здравоохранения, изменения климата и образования

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Некоммерческая компания OpenAI, которая занимается исследованиями в сфере искусственного интеллекта, запустила стартап-фонд на $100 млн — OpenAI Startup Fund. Как передает TechCrunch, партнером стала корпорация Microsoft.

В издании отмечают, что OpenAI Startup Fund будет вкладывать деньги в стартапы на ранней стадии в области искусственного интеллекта.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам генерального директора компании Сэма Альтмана, OpenAI Startup Fund не является типичным венчурным фондом.

"OpenAI Startup Fund планирует инвестировать в небольшое количество проектов. Их может быть не больше десяти", — заявил Альтман.

В частности, деньги пойдут на проекты, которые решают серьезные проблемы в области здравоохранения, изменения климата и образования. Решения должны быть реализованы на базе искусственного интеллекта.

Читайте также:
Роботы наступают: IBM презентовала новейшую технологию производства чипов

Компании, выбранные для финансирования, получат ранний доступ к новым системам OpenAI и ресурсам Azure от Microsoft.

Заявку можно подать на сайте OpenAI Startup Fund в разделе Apply.

При этом о критериях отбора проекта, датах запуска и других деталях в компании не сообщили.

Напомним, 18 марта в киевском инновационном парке UNIT.City открылось первое в стране пространство для стартапов — NEST Hub.

В UNIT.City отмечают, что это площадка для всех молодых предпринимателей, созданная по методике лучший образовательных хабов США.

Ранее рекрутинговая компания O2IT.Recruitment объединилась с инновационным парком UNIT.City.

Источник фото: Depositphotos.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Что нужно для того, чтобы Украина стала настоящим центром азартных игр в Восточной Европе
Что нужно для того, чтобы Украина стала настоящим центром азартных игр в Восточной Европе
Как зарабатывать на валютном рынке вместе с "Альфа Форекс"
Как зарабатывать на валютном рынке вместе с "Альфа Форекс"
Холдинг TECHIIA инвестировал в Culver Aviation
Холдинг TECHIIA инвестировал в Culver Aviation
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Лопнет ли пузырь? Что будет с рынком недвижимости в ближайшее время

  3. В Киеве легковушка врезалась в трамвай, вызвав пробку (ФОТО)

  4. Суд закрыл дело о конфликте интересов Тупицкого при принятии решения КСУ по е-декларациям

  5. "Крадут прямо на ходу": ЕБА обеспокоена масштабами воровства семян из фур на трассах

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...