Microsoft принудительно обновит старые версии Windows пользователей

Американская компания Microsoft принудительно обновит старые версии Windows на компьютерах пользователей.

Они получат обновление Windows 10 May 2020 (версия 2004), сообщает ZDNet.

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"Это означает, что апдейт начнет приходить пользователям старых версий операционной системы автоматически. Какие именно версии попали в список, неизвестно. Но сообщается, что среди них те, что скоро перестанут получать обновления безопасности. В частности, это касается версии 1809", — говорится в сообщении.

При этом владельцы версий программного обеспечения (ПО) 1903 и 1909 могут вручную искать обновления в Центре обновлений Windows.

Как известно, версия 2004 вышла не совсем благополучной. Пользователи жаловались на сбои при подключении более чем к одному устройству Bluetooth, проблемы с драйверами звуковых карт на странные линии на экране и другие проблемы.

Как сообщалось, корпорация Microsoft в рамках нового подхода к розничной торговле собирается закрыть все офлайн-магазины.

Ранее корпорация Microsoft сообщила о 17-летней критической уязвимости в Windows DNS Server, позволяющей злоумышленникам создавать специальные вредоносные программы.

В частности, эти программы способны удаленно выполнять код на серверах с Windows и создавать DNS-запросы, которые могут привести к нарушению инфраструктуры компании.