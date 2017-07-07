Microsoft сокращает рабочие места в департаменте продаж

Microsoft Corp. в четверг объявила о предстоящем сокращении 3 тыс. рабочих мест в рамках процесса реорганизации, направленного на повышение роли облачных сервисов.

Как сообщает CNBC, сокращения затронут отдел продаж, в основном будут уволены сотрудники за пределами США.

"Microsoft проводит изменения, чтобы повысить качество обслуживания клиентов и партнеров", — заявил представитель компании CNBC.

Рынок ожидал более существенных сокращений. Финансовый год Microsoft завершается 30 июня, и компания обычно объявляет о новых этапах реструктуризации и оптимизации в июле.

На конец марта в Microsoft работало более 121,6 тыс. человек по всему миру, в том числе в глобальном департаменте продаж и маркетинга — около 52 тыс.

Облачный бизнес — приоритетное направление развития Microsoft, в последние кварталы он растет опережающими темпами. Компания старается составить конкуренцию более крупным игрокам сектора, включая лидера Amazon, выручка облачного бизнеса которого примерно в четыре раза превысит выручку Microsoft Azure в 2017 году, по прогнозам Deutsche Bank.

Выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, в третьем финансовом квартале (январь-март 2017 года) выросла на 11% — до $6,76 млрд. Продажи сервиса Azure взлетели на 93%.

Акции Microsoft подешевели на 0,8% на торгах в Нью-Йорке в четверг.