Microsoft заблокировала в Windows 11 приложение EdgeDeflector

Корпорация Microsoft усложнила смену браузера и других приложений по умолчанию в новейшей Windows 11, однако в компании считают, что этого недостаточно для продвижения Edge.

Как сообщает The Verge, техногигант решил взяться за сторонние утилиты, вроде EdgeDeflector, которые позволяют обходить блокировки.

По информации издания, ранее Microsoft вынуждала пользователей Windows 10 и Windows 11 использовать Edge и его поисковую систему Bing в результатах поиска в меню "Пуск", а теперь сделала то же самое с новой панелью виджетов в Windows 11.

EdgeDeflector позволяет обойти эти ограничения и открывать результаты поиска в меню "Пуск" в выбранном по умолчанию браузере. На блокировку EdgeDeflector впервые обратили внимание на прошлой неделе, после выхода бета-версии Windows 11 под номером 22494. Тогда многие решили, что это просто ошибка.

Однако сейчас Microsoft подтвердила, что это не баг — изменения вступят в силу для всех пользователей в грядущем обновлении Windows 11, которое выйдет в ближайшие недели. Microsoft решила запретить разработчикам приложений перехват ссылок microsoft-edge:// — и на системном уровне ограничить их использование браузером Edge.

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"Windows открыто поддерживает приложения и службы на своей платформе, включая различные веб-браузеры. В то же время Windows также предлагает определенный end-to-end пользовательский опыт как в Windows 10, так и в Windows 11, и поиск на панели задач — как раз один из таких сценариев, для которых возможность переадресации [ссылок] официально не поддерживается. Когда мы узнаем о неправильном перенаправлении, мы выпускаем исправление", — заявили в Microsoft.

Новая функция теперь является частью предстоящего обновления Windows 11, которое вышло в каналах Beta и Release Preview 12 ноября, и разработчик EdgeDeflector недоволен этими изменениями.

"Это вовсе не то, что делает компания, которой небезразличны ее пользователи. Microsoft управляет Windows не самым лучшим образом. Их в первую очередь заботит реклама, пакетное ПО и подписки на услуги, а не продуктивность своих пользователей", — отметил разработчик EdgeDeflector Дэниел Александерсен.

При этом в Microsoft не пояснили, почему компания внезапно начала блокировать EdgeDeflector и другие приложения, но причина очевидна.

"500 тысяч пользователей EdgeDeflector для Microsoft — это не более чем небольшая неприятность. Однако в прошлом месяце разработчики Brave и Firefox либо скопировали функциональность EdgeDeflector, либо включили ее план по развитию", — сообщил Александерсен.

Напомним, 5 октября Microsoft выпустила новую версию своей операционной системы — Windows 11.

В конце октября Microsoft обогнала Apple по рыночной капитализации, что сделало ее самой дорогой публичной компанией в мире.