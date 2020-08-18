Бизнес 1 час назад

Минцифры и Netpeak запускают онлайн-курсы по интернет-маркетингу для предпринимателей

Занятия будут бесплатными

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с компанией Netpeak запускает серию практических вебинаров "Интернет-маркетинг для предпринимателей. Практические вебинары от Дія.Бізнес и Netpeak". 

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Проект предусматривает бесплатные 60-минутные онлайн-обучения на темы рекламных кампаний в Google Ads, SEO-оптимизации, email-маркетинга. Вебинары будут транслироваться на Facebook-странице Дія.Бізнес

Читайте также:
Сто тысяч на развитие бизнеса: партия "Слуга народа" взялась учить предпринимателей

График трансляций:

✅ 25 августа — Интернет-маркетинг: инструкция по эксплуатации. Спикер — Юрий Грузинский, Head of Enterprise Department, Netpeak.

✅ 1 сентября — Типы рекламных кампаний в Google Ads. Спикер — Александра Захарова, Middle PPC-Specialist, Netpeak.

✅ 8 сентября — Как вести рекламные кампании в Google Ads во время кризиса. Спикер — Николай Зуб, Middle PPC-Specialist Netpeak.

✅ 15 сентября — SEO-оптимизация на этапе создания нового сайта. Спикер — Николай Новиков, Middle SEO-Specialist, Netpeak.

✅ 22 сентября — Как продвигать мобильное приложение в Google Ads. Спикер — Максим Сокол, Middle Mobile PPC-Specialist, Netpeak.

✅ 29 сентября — Email-маркетинг, который точно работает. Спикер — Денис Золотарев, Head of Email Marketing Department, Netpeak.

Желающих принять участие министерство приглашает зарегистрироваться по ссылке.

СПРАВКА:

Дія.Бізнес — национальный проект по развитию предпринимательства, курируемый Министерством цифровой трансформации.

Netpeak — агентство интернет-маркетинга, работающее с 2006 года. Компания специализируется на SEO, контекстной рекламе (PPC), email-маркетинге, SMM, продвижении мобильных приложений.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Минцифры решили усилить кибербезопасность Государственной службы спецсвязи
В Минцифры решили усилить кибербезопасность Государственной службы спецсвязи
Польские работодатели с нетерпением ждут украинских заробитчан — СМИ
Польские работодатели с нетерпением ждут украинских заробитчан — СМИ
Ryanair запустит еще один авиарейс из "Борисполя" в Италию
Ryanair запустит еще один авиарейс из "Борисполя" в Италию
Загрузка...
Новое видео
Есть вопросы: Что говорят украинцы о протестах в Беларуси / Delo.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Ученые прогнозируют до конца августа рост заболеваемости коронавирусом в Украине

  3. В Украине существенно подешевела гречка

  4. Во Львове умер пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

  5. И.о. директора "Ивковцев": Схемы экс-руководства нанесут государству 25 млн грн ущерба

Загрузка...