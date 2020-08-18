Минцифры и Netpeak запускают онлайн-курсы по интернет-маркетингу для предпринимателей

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с компанией Netpeak запускает серию практических вебинаров "Интернет-маркетинг для предпринимателей. Практические вебинары от Дія.Бізнес и Netpeak".

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

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Проект предусматривает бесплатные 60-минутные онлайн-обучения на темы рекламных кампаний в Google Ads, SEO-оптимизации, email-маркетинга. Вебинары будут транслироваться на Facebook-странице Дія.Бізнес.

График трансляций:

✅ 25 августа — Интернет-маркетинг: инструкция по эксплуатации. Спикер — Юрий Грузинский, Head of Enterprise Department, Netpeak.

✅ 1 сентября — Типы рекламных кампаний в Google Ads. Спикер — Александра Захарова, Middle PPC-Specialist, Netpeak.

✅ 8 сентября — Как вести рекламные кампании в Google Ads во время кризиса. Спикер — Николай Зуб, Middle PPC-Specialist Netpeak.

✅ 15 сентября — SEO-оптимизация на этапе создания нового сайта. Спикер — Николай Новиков, Middle SEO-Specialist, Netpeak.

✅ 22 сентября — Как продвигать мобильное приложение в Google Ads. Спикер — Максим Сокол, Middle Mobile PPC-Specialist, Netpeak.

✅ 29 сентября — Email-маркетинг, который точно работает. Спикер — Денис Золотарев, Head of Email Marketing Department, Netpeak.

Желающих принять участие министерство приглашает зарегистрироваться по ссылке.

СПРАВКА:

Дія.Бізнес — национальный проект по развитию предпринимательства, курируемый Министерством цифровой трансформации.

Netpeak — агентство интернет-маркетинга, работающее с 2006 года. Компания специализируется на SEO, контекстной рекламе (PPC), email-маркетинге, SMM, продвижении мобильных приложений.