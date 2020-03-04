IT и Телеком 30 минут назад

Минцифры снова предлагает налоговые ноу-хау для айтишников

IT-индустрия поддерживает введение 5 группы ФЛП, но с некоторыми изменениями

Минцифры снова предлагает налоговые ноу-хау для айтишников Минцифры снова предлагает налоговые ноу-хау для айтишников
Фото: Бизнес.медиа

Министерство цифровой трансформации (Минцифры) снова предлагает 5 группу для физлиц-предпринимателей (ФЛП), задействованных в IT-отрасли.

Как сообщает Минцифры в своем Telegram-канале, нововведения предусматривают меньший размер налогов и запрет на экспорт услуг.

По информации министерства, правительство пришло к согласию почти со всей ИТ-отраслью по налогообложению. Индустрия поддерживает введение 5 группы ФЛП, как и предлагали в 2019 году, но с некоторыми изменениями, в частности:

Кратко и по делу в Telegram

– 5% — единый налог;

– 1,5% — военный сбор;

– 1-5% — сбор на развитие человеческого капитала (планируют повышать постепенно в течение пяти лет);

– единый социальный взнос (ЕСВ) с одной минимальной зарплаты (ранее предлагали две);

– запрет вести внешнеэкономическую деятельность.

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По словам заместителя министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александра Борнякова, последнее нововведение необходимо для того, чтобы IT-компании работали в Украине и нанимали работников на 5 группу здесь вместо того, чтобы приглашать наших специалистов из-за рубежа.

"Таким образом мы даем украинской экономике новый бизнес, который сюда зайдет или будет развиваться, а не будет оставлять свои доходы за рубежом, а сюда просто переводить деньги для оплаты труда программистов. Пока мы совместно с IT-индустрией пришли к такому общему знаменателю и будем его дорабатывать", — заявил замминистра.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации предлагало ввести единый налог для ІТ-компаний без ограничения оборота на уровне 4-7%. 

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