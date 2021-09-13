IT и Телеком 10 минут назад

Минцифры запускает государственные е-конкурсы

Все этапы конкурсов — от объявления до оглашения победителей — будут проводиться в онлайн-режиме

Фото: пресс-служба Минцифры Фото: пресс-служба Минцифры
Фото: пресс-служба Минцифры

Министерство цифровой трансформации (Минцифры) расширило функциональные возможности онлайн-платформы взаимодействия органов исполнительной власти с гражданами и институтами гражданского общества ("ВзаємоДія") модулем электронных конкурсов.

Как сообщает пресс-служба Минцифры, с 13 сентября 2021 года появилась возможность проведения конкурсов по определению программ (проектов, мероприятий), разработанных институтами гражданского общества, для выполнения (реализации) которых предоставляется финансовая поддержка, на платформе "ВзаємоДія"

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По информации ведомства, сейчас сервис работает в тестовом режиме.

Таким образом, все этапы конкурсов — от объявления до оглашения победителей — будут проводиться в онлайн-режиме.

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Кроме этого, в процедуре проведения государственных конкурсов произошли следующие изменения:

– отчетность и распределение средств между проектами будут прозрачными;

– появилась возможность голосовать гражданам, чтобы выбрать победителей;

– появилась возможность участвовать в отборе в конкурсную комиссию;

– вся информация о конкурсах хранится в единой базе.

Согласно постановлению № 1049 техническая возможность на онлайн-платформе взаимодействия органов исполнительной власти с гражданами и институтами гражданского общества возникает с даты публикации соответствующего объявления.

Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" появится услуга по уведомлению пользователей о том, какой банк и для чего проверяет их кредитную историю.

Напомним, заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в рамках своего выступления на презентации результатов работы IT Ukraine Association заявил, что в американской корпорации Apple, производящей iPhone и iPad, оценили украинские цифровые паспорта, разработанные Министерством цифровой трансформации Украины.

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