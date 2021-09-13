Минцифры запускает государственные е-конкурсы

Министерство цифровой трансформации (Минцифры) расширило функциональные возможности онлайн-платформы взаимодействия органов исполнительной власти с гражданами и институтами гражданского общества ("ВзаємоДія") модулем электронных конкурсов.

Как сообщает пресс-служба Минцифры, с 13 сентября 2021 года появилась возможность проведения конкурсов по определению программ (проектов, мероприятий), разработанных институтами гражданского общества, для выполнения (реализации) которых предоставляется финансовая поддержка, на платформе "ВзаємоДія"

По информации ведомства, сейчас сервис работает в тестовом режиме.

Таким образом, все этапы конкурсов — от объявления до оглашения победителей — будут проводиться в онлайн-режиме.

Кроме этого, в процедуре проведения государственных конкурсов произошли следующие изменения:

– отчетность и распределение средств между проектами будут прозрачными;

– появилась возможность голосовать гражданам, чтобы выбрать победителей;

– появилась возможность участвовать в отборе в конкурсную комиссию;

– вся информация о конкурсах хранится в единой базе.

Согласно постановлению № 1049 техническая возможность на онлайн-платформе взаимодействия органов исполнительной власти с гражданами и институтами гражданского общества возникает с даты публикации соответствующего объявления.

Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" появится услуга по уведомлению пользователей о том, какой банк и для чего проверяет их кредитную историю.

Напомним, заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в рамках своего выступления на презентации результатов работы IT Ukraine Association заявил, что в американской корпорации Apple, производящей iPhone и iPad, оценили украинские цифровые паспорта, разработанные Министерством цифровой трансформации Украины.