Минцифры запустила электронный проект с Польшей

Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифра) сообщила о запуске пилотного сервиса eDelivery — это новый канал обмена электронными счетами-фактурами между компаниями из Украины и Польши.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проект реализуется в рамках программы EU4Digital, нацеленной на поддержку электронной торговли.

Решение eDelivery, представленное Европейской Комиссией, призвано устранить основные недостатки текущего нестандартизированного обмена данными на бумажных носителях (дополнительные финансовые издержки, цепочка задержек и низкая защищенность чувствительных данных). Иными словами,

Таким образом, eDelivery призвана заменить бумажную систему торгового документооборота на современную электронную, которая позволит обмениваться электронными копиями документов по защищенному каналу. Это должно обеспечить возможность вести бизнес проще, быстрее и эффективнее.

Со стороны Украины техническим партнером eDelivery выступает один из крупнейших поставщиков услуг электронного обмена данными (ЭОД) в Украине — компания EDIN, а со стороны Польши — сертифицированный поставщик услуг точки доступа к Peppol eDelivery — Edison S.A. В Украине первая точка доступа Peppol eDelivery была создана, обслуживается и управляется государственным предприятием "Дія", подчиняющимся Минцифре.

Пока что число участников eDelivery ограничено. Компании-участники входят в число крупнейших игроков украинского рынка:

Кернел — один из ведущих и крупнейших производителей подсолнечного масла и крупный поставщик сельхозпродукции.

Premier Food — национальный лидер в области предоставления комплексных услуг общественного питания и поставок качественных мясных и молочных продуктов.

Участвующие партнеры по трансграничной торговле будут обмениваться данными счетов в Сети Peppol eDelivery. Пилотный проект будет считаться успешным, если компании из Украины и Польши смогут обмениваться стандартизированными данными счетов-фактур в момент выставления счета с использованием решения eDelivery. Затем команда Программы EU4Digital подготовит рекомендации относительно необходимых юридических, организационных и технических корректировок, которые необходимо внести для полномасштабного внедрения решения на национальном уровне.