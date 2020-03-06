Энергетика 30 минут назад

Минэкономики объявило конкурс на президента "Энергоатома"

Ведомство опубликовало требования к претендентам

Минэкономики объявило конкурс на президента "Энергоатома" Минэкономики объявило конкурс на президента "Энергоатома"
Фото: УНИАН

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства объявило на своем сайте конкурс на должность президента НАЭК "Энергоатом".

Среди требований к претенденту:

  1. Высшее образование в области "финансы", "экономика", "управление" "администрирование бизнеса", "математические науки", "инженерно-технические науки", " бухгалтерский учет и аудит", "право".
  2. Опыт работы не менее восьми лет на руководящих должностях (в том числе в области ядерной энергетики) в органах госвласти, на госпредприятиях, учреждениях, организациях и других юридических лиц.
  3. Успешный опыт внедрения и оптимизации производственных и бизнес процессов, построения системы управления.
  4. Свободное владение украинским или английским языками.
  5. Глубокие практические знания экономики предприятия, опыт стратегического планирования и операционного управления, бюджетирования производственного процесса, управления проектами, привлечения внутренних и внешних инвестиций с последующей их капитализацией.
  6. Владение особенностями, проблемами и приоритетами в сфере использования ядерной энергии.

Кроме того, соискатель не должен входить в руководящий состав или наблюдательный совет предприятия, которые поставляют продукцию или услуги, или банка, который сотрудничает с "Энергоатомом". Не быть в деловых отношениях с таким лицом, а также не быть учредителем, акционером, руководителем и/или членом набсовета предприятия, работающего на том же или смежных рынках с "Энергоатомом".

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Если претендент пройдет конкурс и будет назначен на должность, он должен в течение года с момента назначения получить определенный законодательством уровень квалификации в сфере использования ядерной энергии.

Документы принимаются в течение 14 дней с даты публикации объявления.

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Напомним, 27 ноября 2019 года Кабмин уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского. Среди причин увольнения — неэффективный менеджмент, подозрение в разворовывании госсредств, значительные поступления бракованной продукции, в частности, поставка некачественных трансформаторов, нарушение сроков капитальных и текущих ремонтов энергоблоков АЭС, ухудшение финансовых коэфициентов, рост затрат на обслуживание кредитов. 

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