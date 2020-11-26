Энергетика 1 час назад

Минэнерго хочет обязать все генерирующие компании продавать электроэнергию только на бирже

В ведомстве считают, что надо создать одинаковые условия работы производителей государственного и частного сектора

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Министерство энергетики предлагает в 2021 году ввести обязательство для всех генерирующих компаний продавать электроэнергию по двусторонним контрактам исключительно через электронные биржевые площадки.

Как передает ExPro, об этом на брифинге 26 ноября сообщил исполняющий обязанность министра Юрий Бойко.

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"Надо создать одинаковые условия работы для производителей государственного и частного сектора и предусмотреть торговлю электрической энергией на двусторонних договорах исключительно через электронные площадки, то есть биржи. Будет ли это на старте одна биржа, или их будет несколько — это уже не принципиально", — заявил он.

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По словам Бойко, в таком случае торговля будет происходить по прозрачным правилам и с понятной логикой ценообразования для всех производителей.

"Это автоматически создаст конкуренцию на остальных сегментах. Этот шаг поддерживается как нашими иностранными консультантами, так и целым рядом народных депутатов — в полном составе профильного комитета (по вопросам энергетики и ЖКХ — Delo.ua)", — добавил Бойко.

Напомним, производство электроэнергии в Украине в 2021 году Минэнерго ожидает на уровне 151,023 млрд кВт-часов.

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