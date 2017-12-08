Мининфраструктуры "дало добро" на продление аренды Попаснянского ВРЗ

08 декабря 2017, 15:50
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Мининфраструктуры дало согласие ФГИ продлить аренду мощностей Попаснянского вагоноремонтного завода

Мининфраструктуры Увеличить картинку

Мининфраструктуры дало согласие Фонду госимущества Украины (ФГИ) на продление действия договора аренды целостного имущественного комплекса госпредприятия "Попаснянский вагоноремонтный завод" одноименным ОДО. Об этом сообщили в самом министерстве.

Соответствующее решение было принято по результатам совместного совещания, состоявшегося в Мининфраструктуры под председательством замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка.

В МИУ заявили, что завод является стратегически важным объектом, и его потеря недопустима.

"Мининфраструктуры заинтересовано в том, чтобы завод продолжал работу, рабочие места в зоне проведения АТО были сохранены, рабочий коллектив не пострадал", — сказал Лавренюк.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины в 2007 году разрешил ОДО "Попаснянский вагоноремонтный завод" арендовать целостный имущественный комплекс ГП "Попаснянский вагоноремонтный завод". Однако в 2017 году завод заявил, что "Укрзализныця" отказывается продлевать договор аренды. "Укрзализныця" , в свою очередь, сообщила о готовности к переговорам для разрешения проблемной ситуации, но с привлечением специалистов, экспертов, представителей госорганов.

Первый заместитель начальника департамента имущества и земельных ресурсов "Укрзализныци" Дмитрий Петров ранее заявлял, что "Укрзализныця" не получала и не получает никаких средств от оплаты аренды, потому как все средства от аренды предприятия уходят в Фонд госимущества.

Попаснянский ВРЗ производит и ремонтирует грузовой подвижной состав. По информации на его сайте, существующие мощности завода позволяют в месяц производить до 200 новых полувагонов, осуществлять ремонт 150 полувагонов с продлением срока службы.

В 2016 году выручка завода превысила 36,4 млн грн, чистая прибыль составила 22,3 млн грн.

Завод выиграл единственный состоявшийся в 2017 году тендер на поставку 250 полувагонов "Укрзализныце" до апреля 2018 года.

В конце ноября "Укрзализныця" получила первые 25 полувагонов по контракту с Попаснянским ВРЗ.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: железная дорога , укрзалізниця , мининфраструктуры , фги , фонд госимущества , аренда

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