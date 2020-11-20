Транспорт 1 час назад

Мининфраструктуры отстранило и.о. директора порта "Черноморск"

На предприятии устроили проверку финансово-хозяйственной деятельности

В порту Черноморска. Фото: сайт предприятия В порту Черноморска. Фото: сайт предприятия
В порту Черноморска. Фото: сайт предприятия

Министерство инфраструктуры 18 ноября отстранило Александра Попова от исполнения обязанностей директора госпредприятия "Морской торговый порт "Черноморск" (Одесская область). Об этом сообщают "Порты Украины", получившие от пресс-служба министерства копию соответствующего приказа.

Согласно документу Попов отстранен с сохранением зарплаты на время проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

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Исполнение обязанностей директора порта на этот период возложено на исполняющего обязанности заместителя директора по развитию — начальника специализированного паромного комплекса порта Игоря Шевченко.

Напомним, Попов был назначен начальником порта "Черноморск" в ноябре 2019 года. До этого с 2017 года работал начальником управления каналов и акваторий Администрации морпортов, в частности вел проект дноуглубления в акватории и на подходном канале порта "Черноморск", благодаря чему порт смог принимать крупнотоннажные суда.

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