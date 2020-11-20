Мининфраструктуры отстранило и.о. директора порта "Черноморск"

Министерство инфраструктуры 18 ноября отстранило Александра Попова от исполнения обязанностей директора госпредприятия "Морской торговый порт "Черноморск" (Одесская область). Об этом сообщают "Порты Украины", получившие от пресс-служба министерства копию соответствующего приказа.

Согласно документу Попов отстранен с сохранением зарплаты на время проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Исполнение обязанностей директора порта на этот период возложено на исполняющего обязанности заместителя директора по развитию — начальника специализированного паромного комплекса порта Игоря Шевченко.

Напомним, Попов был назначен начальником порта "Черноморск" в ноябре 2019 года. До этого с 2017 года работал начальником управления каналов и акваторий Администрации морпортов, в частности вел проект дноуглубления в акватории и на подходном канале порта "Черноморск", благодаря чему порт смог принимать крупнотоннажные суда.