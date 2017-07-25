Минюст готовится взыскать штраф с "Газпрома" зарубежом

25 июля 2017, 16:16
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До осени Минюст планирует отработать механизм для взыскания штрафа с "Газпрома" на территории других стран

Минюст готовится взыскать штраф с Увеличить картинку

Министерство юстиции Украины рассчитывает до осени отработать правовой механизм исполнения решения суда о взыскании средств российского "Газпрома" на территории других государств. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Сейчас продолжается поиск активов и имущества "Газпрома" на территории страны. Плюс мы поставили себе срок до осени отработать правовой механизм исполнения этого решения суда на территории других государств, где есть имущество "Газпрома" и где есть соответствующая конвенция между Украиной и этой страной относительно правовой помощи", — рассказал министр.

Петренко добавил, что с большой вероятностью активов на сумму более 172 млрд грн у "Газпрома" на территории Украины нет.

Напомним, исполнительная служба Минюста попыталась взыскать часть штрафа с "Газпрома", за счет ареста дивидендов от "Газтранзита", 40% которой принадлежит "Газпрому". Хозяйственный суд Киева разрешил взыскание 79,877 млн грн дивидендов "Газтранзит", но представителям компании удалось отменить это решение в Киевском апелляционном хозяйственном суде.

Апелляция отменила решение киевского хозсуда и вернула дело в суд первой инстанции.

Министр Петренко заявил, что Минюст подал кассационную жалобу на это решение Киевского апелляционного хозсуда.

"Мы будем продолжать выполнять решения суда, которым взыскано с "Газпрома" 173 млрд грн. Это решение подтверждено всеми судебными инстанциями... Все препятствия, которые будут создаваться, мы будем их отменять законным способом", — сказал Петренко.

АМКУ выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление положением на рынке транзита природного газа в Украине в период 2009 г. — 11 месяцев 2015 г.

Изначально штраф составлял свыше 85 млрд грн. "Газпром" не уплатил штраф в течение 2 месяцев, и АМКУ начислил 100% пеню. Суммарно "Газпром" должен заплатить 172 млрд грн.

Исполнительная служба обратилась в суд, чтобы взыскать с "Газпрома" штраф, и Хозяйственный суд Киева разрешил взыскать 79,876 млн грн дивидендов "Газтранзита" в пользу АМКУ. Это решение 17 июля отменили в апелляции.

Ранее набсовет "Газтранзита", в который входят представители "Нафтогаза", решили направить 90% чистой прибыли на выплату дивидендов акционеров — 209,065 млн грн.

Исполнительная служба ранее арестовала счета представительства "Газпрома" в Украине и акции "Газтранзита", которыми владеют россияне (40,2174%). Однако, по состоянию на 17 мая 2017 года, на украинских счетах "Газпрома" обнаружилось всего 345 тыс. грн и $25,365 тыс. Этого могло бы хватить на погашение всего 0,00059 % от суммы штрафа.

"Газпрому" и "Нафтогазу" принадлежит по 40,2174% акций "Газтранзита", еще 19,5652% акций — турецкой компании Turusgas.

"Газтранзит" создан в ноябре 1997 года с целью расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины для увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона. Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев–Тирасполь–Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдавии.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: минюст , павел петренко , газпром , штраф , амку

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