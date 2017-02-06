Минобороны начало испытания беспилотника "Лелека-100"

В Государственном научно-испытательном центре Вооруженных Сил Украины, на аэродроме близ Чернигова, начались испытания отечественного беспилотного летательного аппарата "Лелека-100", сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"Во время испытательных работ планируем оценить массо-габаритные и аэроэргономичные показатели "Лелеки", а также возможности работы оператора комплекса в экстремальных условиях", — рассказал полковник Владимир Дмитриев.

Как отмечается в сообщении, авиакомплекс "Лелека-100" еще мало известен и нуждается в тщательном изучении, но имеет современное авиационное и радиоэлектронное оборудование, выполняет задание по аэроразведке на больших расстояниях и является более бесшумным и неуловимым для радаров, в отличие от предыдущих разработок.

Наряду с испытаниями на аэродроме военные выполняли доподготовку инструкторов, которые в ближайшее время отправятся в район АТО, где будут учить операторов другого БПЛА — комплекса А1-С "Фурия" непосредственно в боевых условиях. Тренировочные полеты "Фурии" прошли в сложных погодных условиях при низкой температуре.

По данным Минобороны, комплекс А1-С "Фурия" уже прошел "боевое крещение" в районе военных действий и имеет положительные характеристики.

Напомним, впервые о "Лелеке-100" заявили в августе 2015 года. Тогда группа конструкторов DeViRo на территории ГП "Завод 410 гражданской авиации" представила этот разведывательно-ударный беспилотный комплекс.