Минобороны вводит электронный военный билет

Министерство обороны Украины готовит введение электронного военного билета (ЭВБ) в виде пластиковой карты размером с банковскую, который заменит бумажные документы, а также будет служить пропуском и носителем цифровой подписи.
Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, электронный военный билет позволит заменить бумажные личные документы (военный билет, удостоверение прапорщика, удостоверение офицера, удостоверение генерала, военный билет офицера запаса) и будет выполнять роль пропуска в системах контроля и управления доступом на территорию режимных объектов.
Помимо этого, документ позволит реализовывать функцию токена (ключа доступа к информационно-аналитическим системам и автоматизированными системам), быть защищенным носителем личного ключа, который содержит электронную подпись.
В дальнейшей эксплуатации функционал ЭВБ может меняться как в сторону увеличения (сложение), так и в сторону уменьшения (отвержение) ненужных функций.
В Минобороны отмечают, что внедрение ЭВБ позволит:
– отказаться от бумажных документов (предписание, военный билет, удостоверение прапорщика, удостоверение офицера, удостоверение генерала, военный билет офицера запаса, удостоверения, отпускной билет);
– упростить военнослужащему выполнение повседневных задач, избежать бумажной "волокиты" и бюрократических процедур;
– поехать в отпуск или командировку, проставляя отметки о пребывании путем занесения соответствующих электронных печатей в ЭВБ;
– входить в свой аккаунт системы электронного документооборота с любого рабочего места, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети ВС Украины;
– отрабатывать и подписывать документы собственной квалифицированной электронной подписью, которая находится в ЭВБ;
– находясь на вещевом складе, подписать электронную накладную на получение вещевого имущества;
– получить справку о болезни в соответствующий раздел файловой системы ЭВБ.
Напомним, ранее министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что в правительстве рассчитывают, что вскоре смогут добиться того, что военкоматы не будут мучить бизнес разными запросами об учете военнообязанных.