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Минобороны вводит электронный военный билет

Электронный "военник" заменит все бумажные документы, которые ранее использовались военными

Минобороны вводит электронный военный билет Минобороны вводит электронный военный билет
Фото: 24 канал

Министерство обороны Украины готовит введение электронного военного билета (ЭВБ) в виде пластиковой карты размером с банковскую, который заменит бумажные документы, а также будет служить пропуском и носителем цифровой подписи.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, электронный военный билет позволит заменить бумажные личные документы (военный билет, удостоверение прапорщика, удостоверение офицера, удостоверение генерала, военный билет офицера запаса) и будет выполнять роль пропуска в системах контроля и управления доступом на территорию режимных объектов.

Помимо этого, документ позволит реализовывать функцию токена (ключа доступа к информационно-аналитическим системам и автоматизированными системам), быть защищенным носителем личного ключа, который содержит электронную подпись.

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В дальнейшей эксплуатации функционал ЭВБ может меняться как в сторону увеличения (сложение), так и в сторону уменьшения (отвержение) ненужных функций.

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В Минобороны отмечают, что внедрение ЭВБ позволит:

– отказаться от бумажных документов (предписание, военный билет, удостоверение прапорщика, удостоверение офицера, удостоверение генерала, военный билет офицера запаса, удостоверения, отпускной билет);

– упростить военнослужащему выполнение повседневных задач, избежать бумажной "волокиты" и бюрократических процедур;

– поехать в отпуск или командировку, проставляя отметки о пребывании путем занесения соответствующих электронных печатей в ЭВБ;

– входить в свой аккаунт системы электронного документооборота с любого рабочего места, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети ВС Украины;

– отрабатывать и подписывать документы собственной квалифицированной электронной подписью, которая находится в ЭВБ;

– находясь на вещевом складе, подписать электронную накладную на получение вещевого имущества;

– получить справку о болезни в соответствующий раздел файловой системы ЭВБ.

Напомним, ранее министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что в правительстве рассчитывают, что вскоре смогут добиться того, что военкоматы не будут мучить бизнес разными запросами об учете военнообязанных.

 

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