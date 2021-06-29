Энергетика 1 час назад

Минобороны закупило топлива на 800 млн грн у компании, качавшей его по "трубе Медведчука"

Этот поставщик оказался единственным участником торгов

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Компания "Фрагрант", входящая в орбиту Wexler Group, победила в тендере Министерства обороны на поставку 28 тысяч 963 тонн дизельного топлива летних марок.

Как передает Enkorr, соответствующие торги состоялись 25 июня. Компания с ценой 28 тысяч 417 грн/тонну победила по всем четырем лотам аукциона, каждый из которых предполагал закупку от 4,2 до 11 тысяч тонн ресурса. При этом "Фрагрант" был единственной компанией, подавшей заявку на участие в тендере.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Таким образом, общая стоимость закупки составила 823,04 млн грн. Среднерыночная же цена оптовых партий дизтоплива на условиях предоплаты, по данным Консалтинговой группы "А-95", в день торгов составляла 27 920 грн/т.

Читайте также:
Поставлять в Украину российские нефтепродукты будет SOCAR — СМИ

Согласно условиям тендера Минобороны, срок отгрузки топлива составляет 30-60 дней со дня подписания контрактов, оплата — в течение 30 дней. Поставка осуществляется на условиях DDP, то есть цена включает затраты на доставку топлива до воинских частей, страховку и прочие расходы.

Как отмечает Enkorr, "Фрагрант" дебютировал с поставками дизтоплива для украинского военного ведомства в мае 2020 года, поставив 9,5 тысячи тонн ресурса.

"Фрагрант" оперировал перевалкой топлива на железную дорогу с украинской части нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление", которую Совет нацбезопасности и обороны решил вернуть в госсобственность, лишив доступа к ней компании "ПрикарпатЗападтранс".

Напомним, что после этого трейдеры Wexler Group и Proton Energy (материнская компания украинской сети АЗС Glusco) прекратили поставки нефтепродуктов в Украину. В свою очередь, как "ПрикарпатЗападтранс", так и сеть Glusco СМИ и участники рынка связывали с нардепом Виктором Медведчуком, против которого самой же Украиной были введены санкции.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Бензин и дизель опять подорожают: в Украине снова увеличили предельные цены на топливо
Бензин и дизель опять подорожают: в Украине снова увеличили предельные цены на топливо
После увеличения предельных цен на бензин ценник на АЗС "Приват" подскочил на 1 грн
После увеличения предельных цен на бензин ценник на АЗС "Приват" подскочил на 1 грн
Топливо на АЗС Украины за неделю подорожало в среднем на 35 копеек
Топливо на АЗС Украины за неделю подорожало в среднем на 35 копеек
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Торговля, бары и IT — какую работу стремятся найти украинские студенты

  3. Лишение пенсий, тренинги и компенсации: что заложил Зеленский в стратегию судебной реформы

  4. Спектральный анализ: почему устаревшая плата за радиочастоты тормозит цифровизацию страны

  5. ЕС не признает Covishield копией AstraZeneca. Въезд по COVID-сертификатам невозможен

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...