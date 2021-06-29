Минобороны закупило топлива на 800 млн грн у компании, качавшей его по "трубе Медведчука"

Компания "Фрагрант", входящая в орбиту Wexler Group, победила в тендере Министерства обороны на поставку 28 тысяч 963 тонн дизельного топлива летних марок.

Как передает Enkorr, соответствующие торги состоялись 25 июня. Компания с ценой 28 тысяч 417 грн/тонну победила по всем четырем лотам аукциона, каждый из которых предполагал закупку от 4,2 до 11 тысяч тонн ресурса. При этом "Фрагрант" был единственной компанией, подавшей заявку на участие в тендере.

Таким образом, общая стоимость закупки составила 823,04 млн грн. Среднерыночная же цена оптовых партий дизтоплива на условиях предоплаты, по данным Консалтинговой группы "А-95", в день торгов составляла 27 920 грн/т.

Согласно условиям тендера Минобороны, срок отгрузки топлива составляет 30-60 дней со дня подписания контрактов, оплата — в течение 30 дней. Поставка осуществляется на условиях DDP, то есть цена включает затраты на доставку топлива до воинских частей, страховку и прочие расходы.

Как отмечает Enkorr, "Фрагрант" дебютировал с поставками дизтоплива для украинского военного ведомства в мае 2020 года, поставив 9,5 тысячи тонн ресурса.

"Фрагрант" оперировал перевалкой топлива на железную дорогу с украинской части нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление", которую Совет нацбезопасности и обороны решил вернуть в госсобственность, лишив доступа к ней компании "ПрикарпатЗападтранс".

Напомним, что после этого трейдеры Wexler Group и Proton Energy (материнская компания украинской сети АЗС Glusco) прекратили поставки нефтепродуктов в Украину. В свою очередь, как "ПрикарпатЗападтранс", так и сеть Glusco СМИ и участники рынка связывали с нардепом Виктором Медведчуком, против которого самой же Украиной были введены санкции.