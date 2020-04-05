Мировые цены на продукты питания падают — ООН

В марте мировые цены на продовольствие резко снизились, главным образом вследствие сокращения спроса, связанного с последствиями пандемии COVID-19, и падения мировых цен на нефть.

Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Согласно исследованию, среднее значение индекса продовольственных цен FAO, которым отслеживаются помесячные изменения международных цен на основные товарные виды продовольствия, составило за месяц 172,2 пункта, что на 4,3 пункта ниже, чем в феврале.

"Падение цен обусловлено главным образом факторами в области спроса, а не предложения, а на факторы спроса влияют все более ухудшающиеся перспективы в экономике", — прокомментировал старший экономист ФАО Абдолреза Аббассиан.

По информации FAO, наибольшее падение отмечается в индексе цен на сахар, который снизился на 19,1%по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс цен на растительные масла FAO за месяц снизился на 12%. Причиной этого послужило падение цен на пальмовое масло, связанное с резким сокращением цен на сырые минеральные масла и ростом неопределенности относительно последствий пандемии для рынков растительных масел в мире. Этой же тенденции последовали и цены на соевое и рапсовое масла.

За последний месяц цены на нефть упали более чем вдвое, и это оказывает серьезное понижающее воздействие на биотопливо, которое является важным источником спроса на рынках сахара и растительных масел, — отметил аналитик FAO Питер Тенес.

Индекс цен на молочную продукцию упал на 3% из-за снижения котировок и глобального спроса на импорт обезжиренного и цельного сухого молока из-за нарушений в цепях поставки молочной продукции из-за ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19.

Индекс цен на зерновые в марте снизился на 1,9% по сравнению с февралем и практически вернулся на свой уровень марта 2019 года.

Индекс цен на мясо упал на 0,6% из-за снижения международных котировок на баранину и говядину, для которых имеются значительные предлагаемые на экспорт объемы, при некотором сокращении торговых возможностей из-за узких мест в логистике. В то же время, выросли котировки на свинину ввиду всплеска мирового спроса, а также затруднений в работе перерабатывающих мощностей из-за ограничений на перемещение рабочих.

Как сообщалось ранее, на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, на мировых рынках резко увеличились цены на рис и пшеницу.