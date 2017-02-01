Многолетний глава ассоциации зернотрейдеров перейдет работать в "Нибулон"

01 февраля 2017, 16:15
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Президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко займет должность заместителя гендиректора компании "Нибулон"

Многолетний глава ассоциации зернотрейдеров перейдет работать в Увеличить картинку

Президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко покинул свой пост и перешел работать в сельскохозяйственное предприятие "Нибулон" на позицию заместителя гендиректора.

"Я покидаю пост президента Украинской зерновой ассоциации, это правда. Я 19 лет проработал в ассоциации, и сейчас наступил момент, когда я передам функцию управления своему преемнику", — сказа он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас в ассоциации идут консультации относительно того, кто ее возглавит.

Украинская зерновая ассоциация — общественная организация, которая представляет интересы экспортеров зерна; объединяет порядка 30-ти компаний, которые осуществляют операционную деятельность в Украине.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: украинская зерновая ассоциация , зерно , зернотрейдер , нибулон 14291113

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Многолетний глава ассоциации зернотрейдеров перейдет работать в
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