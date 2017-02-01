Многолетний глава ассоциации зернотрейдеров перейдет работать в "Нибулон"

Президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко покинул свой пост и перешел работать в сельскохозяйственное предприятие "Нибулон" на позицию заместителя гендиректора.

"Я покидаю пост президента Украинской зерновой ассоциации, это правда. Я 19 лет проработал в ассоциации, и сейчас наступил момент, когда я передам функцию управления своему преемнику", — сказа он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас в ассоциации идут консультации относительно того, кто ее возглавит.

Украинская зерновая ассоциация — общественная организация, которая представляет интересы экспортеров зерна; объединяет порядка 30-ти компаний, которые осуществляют операционную деятельность в Украине.