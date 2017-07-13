Мода для маленьких: Как организовать бизнес по пошиву детской одежды

С чего все начиналось

Я как мама двух девочек не понаслышке знаю, как тяжело подобрать одежду для детей, чтобы она была комфортной и интересной одновременно. В основном я покупала всю одежду за рубежом в масс-маркетах. А вот отечественные производители меня не интересовали, потому что были очень однообразными и скучными. В определенный момент я начала думать о том, почему украинский производитель не может предложить потребителю стильный, качественный и оригинальный продукт. Потом пришла идея, что я сама могу начать создавать одежду для детей. Вот, собственно, так и появился мой бренд с украинским названием Malyna.

Семейное дело

На данный момент в нашей маленькой компании работаю я, моя мама и конструктор. Моя мама курирует производственный процесс. В свое время через знакомых она нашла нашего конструктора, которая сейчас заниматься воплощением моих идей в жизнь. Она полностью моделирует изделия. А вот с поиском швей у нас возникали проблемы, поскольку во Львове многие швеи или ездят работать в Польшу, или уже работают на фабрике, которую недавно турки открыли у нас в области. Но все-таки мы нашли несколько ателье во Львове и Николаеве, которые отшивают для нас коллекции.

Я занимаюсь разработкой новых коллекций, поиском материалов для них, а также продвижением и реализацией продукции. В первую очередь передо мной стоит задача поиска оригинальных тканей и фасонов. Сейчас очень сложно найти уникальную ткань, ведь все небольшие производители детской одежды обслуживаются только на нескольких оптовых рынках. Выбор тканей не велик. К примеру, я сразу вижу: какую ткань завезли в Украину, посмотрев на продукцию конкурентов. Потому в моих планах стоит задача — начать закупать ткани за границей, я смотрю в сторону Италии.

Важной частью процесса стал подбор трендов, в моем случае — это одна из самых непростых задач, ведь вкусы покупателей меняются быстро и здесь нужно иметь дар предсказания. Я согласна, что для деток намного легче создавать одежду и пару-тройку детских принтов спасут ситуацию, но если говорить об уникальности, то тут надо рисковать.

Могу сказать, что сегодня у нас около 50 моделей детской одежды. В среднем себестоимость одного повседневного платья составляет 200 — 300 грн, праздничного — 600-700 грн.

Об инвестициях и их не рациональном использовании

Так, как наш бренд находится на стадии развития, я до сих пор инвестирую в него. Наша первая инвестиция — 100 тыс. грн, которую мы тратили очень необдуманно. Скорее, это был период "проб и ошибок", мы учились и искали правильный путь в бизнесе. Мы потратили много денег: на образцы тканей и материалы.

Сразу могу рассказать о нескольких ошибках, которые допускают новички. К примеру, мы потратили много денег на образцы тканей. Мы покупали небольшой метраж — до 2 метров. Отшивали модель, смотрели на нее и только потом принимали решение: стоит ли закупать эту ткань рулонами. Часто случалось так, что мы возвращались к продавцу за выбранной тканью, а ее попросту не было. То есть мы тратили деньги впустую.

Также одна из ошибок — несвоевременно отшитые коллекции. Важно точно понимать сезонность детской моды и выпускать коллекции вовремя. К примеру, если мы готовимся к первому звонку, то платья должны уже производиться, так как родители пойдут за нарядами уже в августе. Значит работа над коллекцией должна была начаться еще в апреле, а то и в марте. Если не следить за сезонностью, можно попасть впросак и не реализовать свою продукцию.

Продвижение и продажа на украинском рынке

Мы продвигаем свой бренд через социальные сети и собственный сайт. Каждый месяц, вкладываем от 3 до 6 тыс. грн в продвижение в Instagram и Facebook. Еще время от времени мы включаем баннерную рекламу в Google и запускаем email-рассылку среди клиентов. Зимой я прошла курсы по SMM и фотографии, чтобы понять свои ошибки и научиться правильному продвижению. Также планирую нанять ассистента и маркетолога, чтобы тот разработал четкую стратегию для бренда.

Ранее мы принимали участие в разных ярмарках и выставках. В частности, работали с "Всі.Свої". Так и попали к ним в магазин, подписав контракт об официальном сотрудничестве. У меня были попытки попасть в онлайн-маркетплейсы: LaModa, LeBoutique, ModnaKasta, но по тем или иным причинам этого не произошло.

Если говорить о планах, я бы хотела открыть свой шоу-рум, где бы каждая маленькая покупательница, могла ощутить себя принцессой с большой гардеробной с бездонными шкафами платьев.

Чего хотят клиенты

Мне нравится видеть в маленьких девочках будущих леди, которые благодаря моим платьям формируют свой стиль с ранних лет. Современные родители стали больше уделять времени вопросам одежды. Более того, этому способствуют детские модные тенденции и социальные сети, которые проникают в нашу повседневную жизнь. Плюс сейчас существует явный тренд на Instagram-аккаунты детей, которых фотографируют родители, а те в свою очередь, позируют им в модной одежде.

Родители, безусловно, реагируют на цену за единицу товара, иногда она варьируется от 700 до 1700 грн, но знают, что оно того стоит и балуют своих модниц. От себя могу сказать, что я бы хотела изменить эту привычку многих мам, мол "платье существует лишь для праздников или школьных утренников". С одной стороны, мелочь, но с другой — это очень важно. Я верю в то, что именно так с маленьких девочек вырастают успешные леди, которым под силу все.