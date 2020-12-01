Мода на линолеум: почему это покрытие оптимально для дома 

Реалии современных квартир и домов таковы, что большинство людей не могут себе позволить вымостить пол в гостиной натуральным мрамором или мореным дубом. Современные производители предлагают массу вариантов, как добиться эффекта натуральной отделки, прибегая к высокотехнологичным и демократичным по цене материалам. Производитель бытового и коммерческого линолеума Tarkett располагает решениями для самых смелых дизайн-проектов — https://www.tarkett.ua/uk_UA/.

Новые тенденции и возможности

В 2020-21 годах в моде напольные покрытия с рисунком, достоверно имитирующим натуральные материалы. Также ценятся светлые оттенки бытового линолеума. Не стоит бояться белого покрытия для пола. Современный линолеум максимально защищен от агрессивного воздействия, загрязнения.

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На слуху и теплые природные оттенки — натурального камня, песчаника, древесины. Бытовой линолеум, имитирующий структуру дерева — материал вне моды, который актуален на все времена. У него есть отменное свойство: если возникнет необходимость изменить стиль интерьера или сделать косметический ремонт в комнате, то линолеум "под дерево" можно не менять. Со 100 % вероятностью покрытие впишется в новый дизайнерский проект и прослужит владельцам еще много лет.

Воплощением современных тенденций в использовании линолеума в интерьере является новая коллекция GLADIATOR от Tarkett. Это новинка 2020 года, и коллекцию вполне можно назвать передовой благодаря ее эксплуатационным характеристикам. Преимущество — повышенная плотность линолеума, придающая ему дополнительную прочность и устойчивость к деформации. Уникальная технология "Живая структура" позволяет максимально приблизить внешний вид поверхности к натуральным материалам. А это значит, что ваш интерьер будет максимально модным и актуальным.

В производстве линейки использован защитный лак EXTREME PROTECTION, который препятствует задержке загрязнений и облегчает уборку.

Параметры для жилого помещения

Выбирая отделку для пола в квартире или частном доме, остановитесь на материалах, которые отвечают таким параметрам:

Прочность.

Износоустойчивость (достаточный показатель уровня нагрузки на линолеум для жилых помещений — 23).

Легкость в эксплуатации (способность не задерживать грязь).

Высокая пожаробезопасность.

Возможность реставрации.

Эстетические качества.

Бытовой и коммерческий линолеум от производителя Tarkett можно приобрести в крупных строительных гипермаркетах и специализированных магазинах покрытий для пола.