MODUS X долучилися до партнерської програми SAP PartnerEdge Sell

MODUS X оголосили про отримання офіційного партнерства з SAP - PartnerEdge Sell. Це відкриває перед командою нові можливості для розширення спектру послуг та надання клієнтам ще більш комплексних і інноваційних рішень які допомагають компаніям оптимізувати бізнес-процеси, на базі найновітніших технологій SAP.

Завдяки стратегічному партнерству, MODUS X розширить наявну власну SAP-експертизу та отримає додаткові можливості консультування, впровадження, ліцензування та підтримки SAP-рішень для клієнтів. Це відкриває перед клієнтами нові можливості, оскільки MODUS X забезпечуватиме повний цикл роботи з SAP, від стратегічного консультування до технічної підтримки та постачання ліцензій. Такий підхід дозволяє клієнтам зосередитися на розвитку свого бізнесу, отримуючи всі необхідні рішення та підтримку від єдиного досвідченого партнера.

Наразі команда MODUS Х — це понад 100 сертифікованих SAP-консультантів, більшість з яких понад 10 років впроваджують комплексні проєкти. Експертиза MODUS X охоплює майже весь спектр рішень та модулів SAP, дозволяє впроваджувати як on-premise, так і хмарні рішення, інтегрувати SAP-рішення між собою та зі сторонніми системами. Спеціалісти компанії, підтримують та розвивають 36 функціональних модулів SAP, мають глибокий галузевий досвід в сферах utilities, oil & gas, енергетики, сервісних компаній тощо та розробили понад 4000 кастомних розширень до різних модулів SAP.

Команда вже має успішний досвід міграції SAP ECC на SAP S/4HANA – що стане обов’язковим для усіх поточних користувачів SAP ECC. MODUS X впроваджує та підтримує одну з найбільших SAP-інфраструктур в Україні для Групи ДТЕК. Розроблене нашими SAP-експертами рішення для 2000 користувачів ДТЕК Мережі на 40 локаціях в Україні отримало нагороду SAP Quality Awards 2022, що підтверджує високу кваліфікацію команди.

«Компанія SAP є нашим стратегічним партнером і ми раді розширити співпрацю з ними. Я пишаюся, що наша команда SAP-експертів, що налічує понад 100 консультантів та розробників із середнім досвідом 10+ років – одна з найпотужніших в Україні. Ми розвиваємо та підтримують одну з найбільших SAP-інфраструктур в Східній Європі, а попереду нас чекають нові амбітні виклики», — зазначає Дмитро Осика, CEO MODUS X.

«Партнерство з SAP відкриває для MODUS X нові можливості, оскільки ми можемо зробити нашу пропозицію більш комплексною та закривати весь цикл послуг для клієнтів — від консультування, до ліцензування, впровадження та підтримки», — додає Сергій Маляренко, керівник SAP-департаменту MODUS X.

«Розвиток партнерської екосистеми є ключовим елементом стратегії SAP. Досвід і навички з надання висококваліфікованих послуг, які наявні в наших партнерів, дають змогу забезпечити професійне та надійне обслуговування клієнтів SAP в Україні. Ми раді вітати MODUS X із приєднанням до нашої програми SAP PartnerEdge Sell. Завдяки цій стратегічній співпраці ми розширимо можливості для наших клієнтів, щоб вони могли отримувати всі необхідні рішення та підтримку від досвідченого партнера», — коментує Ганна Мікулицька, керівна директорка SAP Ukraine.

«Ми бачимо в MODUS X потужного партнера, здатного забезпечити не тільки високоякісні консультації, а й швидке впровадження та підтримку рішень SAP. З нетерпінням чекаємо на реалізацію нових спільних проєктів і впевнені, що таке співробітництво принесе значні переваги нашим клієнтам та українському ринку загалом», — додає Денис Бельський, керівник напрямку роботи з партнерами SAP Ukraine.

Про SAP

Стратегія SAP полягає в тому, щоб допомогти кожному бізнесу працювати як розумне, стійке підприємство. Як лідер на ринку прикладного програмного забезпечення для підприємств SAP допомагає компаніям будь-якого розміру та в усіх галузях працювати якнайкраще: на клієнтів SAP припадає 87 % загальної світової торгівлі. Машинне навчання, інтернет речей (IoT) і передові аналітичні технології дають компанії змогу перетворити бізнес клієнтів на інтелектуальні підприємства. SAP допомагає людям і організаціям отримати глибоке розуміння бізнесу та сприяє співпраці, завдяки якій вони можуть випереджати конкурентів. Наскрізний набір застосунків і послуг SAP дозволяє бізнесам і державним клієнтам у 26 галузях у всьому світі працювати прибутково, постійно адаптуватися та відрізнятися.

На український ринок SAP вийшла в 1995 році. В Україні її клієнтами є понад 200 компаній, у тому числі державні організації, підприємства нафтогазової, енергетичної, металургійної, фармацевтичної галузей, сфери торгівлі, професійних послуг та інших секторів. SAP має мережу професійних і висококваліфікованих партнерів, які надають свої послуги в Україні. Компанія активно допомагає українському бізнесу та населенню під час війни. Більш детальна інформація доступна на сайті: www.sap.ua .

Про MODUS X

MODUS X — українська ІТ-компанія, що пропонує комплексний спектр послуг з цифрової трансформації бізнесу. Компанія спеціалізується на розробці програмних рішень, розробці мобільних застосунків, рішеннях з кібербезпеки та управлінні даними. Співпрацюючи з провідними світовими технологічними компаніями, такими як SAP, Microsoft, Creatio, ми допомагаємо нашим клієнтам оптимізувати бізнес-процеси, підвищити ефективність та досягти конкурентних переваг. Детальніше про MODUS X: https://modusx.digital/uk-ua.